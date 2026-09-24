به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه در مراسم «مهمانی لالهها» با تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تأکید کرد آرامش و امنیت فعلی کشور حاصل ایثارگریهای بیدریغ شهدای وطن است که هر یک داستانی از ایمان، فداکاری و عشق به سرزمین ایران در دل دارند.
استاندار ایلام در این مراسم که با حضور خانوادههای شهدا، جانبازان و مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: امروز در هفته دفاع مقدس، در کنار مزار شهدا گرد آمدهایم تا با آنان تجدید پیمان کنیم. فرهنگ شهادت و ایثار، نه فرهنگ ناامیدی، بلکه فرهنگ عزت، عمل و دفاع از شرافت انسانی است و هر گامی که برای یاری نیازمندان برداریم، در واقع جاری کردن همان روح شهادت است.
استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع بینالمللی کشور اشاره کرد و افزود: سخنان شجاعانه و باصلابت رئیسجمهور محترم در تریبون سازمان ملل، بازتابدهنده حرف ملت ایران بود. تأکید بر حق ایران برای زیست مسالمتآمیز، استقلال ملی و برخورداری از قدرت بازدارنده، نشان داد که تنها راه حفظ حقوق ملت ایران، داشتن قدرت بازدارندگی در برابر فشارهای خارجی است.
وی همچنین با اشاره به صلابت نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: نیروهای دلاور ما زیر سایه ولایت و با تکیه بر تجهیزات پیشرفته، ثابت کردهاند که دشمن هرگز نمیتواند در برابر ملتی مقاوم پیروز شود.
در پایان، استاندار ایلام ضمن قدردانی از خانوادههای شهدا به عنوان سرمایه اصلی جامعه، بر لزوم انسجام اجتماعی و وحدت ملی برای پیشبرد آرمانهای شهدا تأکید کرد
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