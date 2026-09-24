به گزارش خبرنگار مهر، هادی علیایی بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهریورماه برای ورزش قهرمانی قم با حضور گسترده ورزشکاران و عوامل فنی استان در اردوهای تیم‌های ملی همراه بود و در مجموع ۳۸ نفر از جامعه ورزش قهرمانی قم به این اردوها دعوت شدند.



وی ادامه داد: از مجموع افراد دعوت‌شده به اردوهای تیم‌های ملی، ۲۶ نفر را مردان و ۱۲ نفر را زنان تشکیل دادند که حضور این تعداد از نمایندگان قم در برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی، بخشی از فعالیت ورزش قهرمانی استان در این ماه بود.



علیایی با اشاره به حضور نمایندگان قم در عرصه‌های بین‌المللی افزود: در شهریورماه ۷ نفر از ورزشکاران و عوامل فنی استان به رقابت‌ها و رویدادهای برون‌مرزی اعزام شدند که یک نفر از این جمع به عنوان مربی در این رویدادها حضور داشت.



سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به مهم‌ترین دستاورد بین‌المللی ورزش قم در شهریورماه اظهار کرد: مرتضی نعمتی، نماینده استان در رشته کاراته، در بازی‌های آسیایی ناگویا موفق به کسب مدال طلا شد.



وی افزود: مدال طلای مرتضی نعمتی در بازی‌های آسیایی ناگویا به عنوان نخستین مدال طلای کاروان جمهوری اسلامی ایران در این رویداد به ثبت رسید و از مهم‌ترین دستاوردهای ورزش قهرمانی قم در شهریورماه محسوب می‌شود.



علیایی با بیان اینکه حضور ورزشکاران و عوامل فنی قم در اردوهای تیم ملی و رقابت‌های برون‌مرزی در کنار یکدیگر رقم خورد، گفت: این حضور در سطوح ملی و بین‌المللی از جمله محورهای فعالیت ورزش قهرمانی استان در شهریورماه بود.



وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی هیأت‌های ورزشی قم اشاره کرد و گفت: در این ماه ۷ مجمع هیأت‌های ورزشی در استان برگزار شد که ۳ مجمع انتخاباتی و ۴ مجمع نیز به صورت سالانه برگزار شد.



سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: مجامع انتخاباتی مربوط به هیأت‌های هاکی، ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و ووشو برگزار شد و فرآیند تعیین تکلیف مدیریتی این هیأت‌ها در چارچوب مجامع مربوط دنبال شد.



علیایی بیان کرد: برگزاری چهار مجمع سالانه نیز بخش دیگری از برنامه‌های انجام‌شده در حوزه هیأت‌های ورزشی قم طی شهریورماه بود که در کنار مجامع انتخاباتی، روند فعالیت این مجموعه‌ها را در این ماه دنبال کرد.



وی با اشاره به وضعیت مدیریتی دو هیأت ورزشی افزود: برای هیأت‌های موتورسواری و اتومبیلرانی و بولینگ نیز سرپرست تعیین شد تا روند ساماندهی مدیریتی این دو هیأت پیگیری شود.



سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده در شهریورماه، از حضور نمایندگان قم در اردوهای تیم‌های ملی و رویدادهای برون‌مرزی تا برگزاری مجامع هیأت‌ها و تعیین سرپرست برای دو هیأت ورزشی، در چارچوب پیگیری فعالیت‌های ورزش قهرمانی استان انجام شد.