به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی، منشوری جامع برای دستگاه تعلیم و تربیت است که در آن به لایه‌های مختلف دینی، تربیتی و اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است.

وی با تاکید بر لزوم تربیت نسلی مبتکر و هویت‌مند افزود: معلمان باید نسلی را تربیت کنند که متعهد، دانشمند و دارای مهارت باشد؛ دانش‌آموزان نباید صرفاً مصرف‌کننده علم باشند، بلکه باید به سمت تولید علم و کسب فنون کاربردی حرکت کنند.

امام جمعه رامشیر با انتقاد از پدیده مدرک‌گرایی تصریح کرد: متاسفانه برخی تنها برای کسب مدرک درس می‌خوانند در حالی که انسان متعهد به دنبال یادگیری مهارت است. نمونه بارز این روحیه را می‌توان در دانشمندان دفاع مقدس و جوانانی دید که امروز با دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موشکی، دشمن را متعجب کرده‌اند.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به ضرورت تسلط بر فناوری‌های نوین بیان کرد: هوش مصنوعی یکی از عرصه‌های مهم علمی دنیاست و دانش‌آموزان و اساتید ما باید به این فناوری مسلح شوند. از این ظرفیت می‌توان در تولید محتواهای آموزشی و حتی معرفی سیره شهدای دفاع مقدس با کمترین هزینه استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت فرهنگیان پرداخت و گفت: معلمان ستون تربیت جامعه هستند و نباید شرمنده فرزندان خود باشند. اگر معلم مجبور باشد برای تامین معاش در چندین شیفت کار کند، انرژی لازم برای تربیت باکیفیت را نخواهد داشت؛ لذا مسئولان باید شرایطی فراهم کنند که معلم با یک شیفت تدریس، از جایگاه مادی و اجتماعی مناسبی برخوردار باشد.

امام جمعه رامشیر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ زبان مادری یادآور شد: زبان مادری یک ظرفیت فرهنگی است و یادگیری زبان‌های مختلف امکان ارتباط با جوامع متنوع را فراهم می‌کند؛ لذا هیچ‌کس نباید از صحبت کردن با زبان مادری خود احساس شرم کند.

حجت‌الاسلام هاشمی با تحلیل اهداف دشمن در مقابله با ایران اسلامی بیان کرد: دشمن با اسلام انقلابی که در برابر سلطه می‌ایستد مخالف است. هدف آن‌ها تجزیه ایران، جلوگیری از سازندگی و حفاظت از رژیم صهیونیستی است، اما ملت ایران با الگوی دفاع مقدس و روحیه خودباوری در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

وی در پایان با قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل گفت: از رییس‌جمهور تشکر می‌کنیم که با ادبیاتی برخاسته از دل جامعه، صدای واقعی مردم ایران را به گوش جهانیان رساند و از حقوق ملت و مظلومیت شهدای این سرزمین دفاع کرد.