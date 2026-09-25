به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سومین اجلاس مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی ظهر جمعه با محوریت بررسی نقش حکمت در حکمرانی، توسعه پایدار و مسائل راهبردی کشور در تبریز برگزار شد و در این مراسم، بر ضرورت پیوند حکمت اسلامی با حکمرانی، توسعه علم و فناوری، دیپلماسی علمی و تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه تأکید شد.
ضرورت تبدیل حکمت اسلامی به گفتمان علمی
آیتالله محسن قمی با اشاره به جایگاه مجمع عالی حکمت اسلامی، این مجموعه را یکی از پدیدههای پربرکت حوزه علمیه دانست و بر ضرورت امتداد گفتمان حکمت اسلامی در عرصه بینالمللی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: باید گفتمان حکمت اسلامی را در عرصه بینالملل به یک گفتمان علمی تبدیل کنیم و فلسفه اسلامی را امتداد ببخشیم.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: تحولات اخیر، زمینه جدیدی را در عرصه بینالمللی ایجاد کرده و مردم در بسیاری از عرصهها جلوتر از مسئولان حرکت کردهاند؛ از این رو وظیفه ما تبدیل شور و حرکت مردمی به شعور و تبیین مبانی فکری و معرفتی است.
وی با اشاره به مفهوم «قدرت هوشمند» جمهوری اسلامی افزود: قدرت سخت و نرم امروز درهمآمیختهاند و قدرت هوشمند میتواند بستر مناسبی برای ارائه مبانی و اندیشههای انقلاب اسلامی فراهم کند.
آیتالله قمی تمدن اسلامی را دارای لایههای مختلف دانست و گفت: این تمدن دارای لایه رویین شامل معماری، لایه میانی شامل فقه و علوم اجتماعی و لایه زیرین یعنی فلسفه است و تقویت حکمت اسلامی میتواند پاسخگوی نیاز تبیینی این تمدن باشد.
وی در ادامه بر گسترش دیپلماسی علمی، ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای مجمع عالی حکمت اسلامی و ایجاد شعب این مجموعه در خارج از کشور تأکید کرد و پیشنهاد تأسیس اتحادیه مراکز مجمع اسلامی و تدوین دورههای آموزشی برای تبیین مبانی حکمی اندیشههای رهبر معظم انقلاب را مطرح کرد.
سرمست: حکمت باید در خدمت حکمرانی قرار گیرد
بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی، نیز با اشاره به رویکرد وفاق ملی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، آذربایجان را «استان علامهها» خواند و از برگزارکنندگان این اجلاس قدردانی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بنیادین به حکمت عملی و فلسفه اظهار داشت: حکمت صرفاً برای دانشآموزی و انباشت دانش نیست، بلکه میتواند مبنای یک تصمیم درست در حکمرانی باشد؛ حکمت جدا از حکمرانی نیست، بلکه حکمت برای حکمرانی است.
استاندار آذربایجانشرقی مسئلهشناسی را یکی از ضرورتهای مهم در این حوزه دانست و افزود: دانش حکمی زمانی اثرگذار است که با آب و خاک مردم آمیخته شود. توسعه نیز زمانی پایدار خواهد بود که علم، حکمت و مسئله با قدرت همراه شوند و فلسفه علوم انسانی از حاشیه به متن سیاستگذاری منتقل شود.
سرمست خاطرنشان کرد: در حکمرانی باید از تصمیم فردی به سمت تصمیم عقلانی حرکت کنیم و از تصمیمسازی به تصمیمگیری برسیم.
وی ادامه داد: با پیوند دادن حوزههای حکمرانی و مسائل جامعه، میتوان نقش مهمی در تبدیل نظریه به روش و حل مسئله ایفا کرد.
مطهریاصل: فاصله حوزه و دانشگاه به نظریه اسلام آسیب میزند
حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی نیز بر ضرورت تقویت فعالیتهای مجمع عالی حکمت اسلامی در منطقه شمالغرب کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به استمرار فاصله میان حوزه و دانشگاه گفت: هنوز هم دوری و فاصله میان دانشگاه و حوزه دیده میشود و این شکاف به بحث نظری اسلام ضربه میزند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی ابراز امیدواری کرد فعالیت مجمع عالی حکمت اسلامی بتواند گامی مؤثر برای عمقبخشی به ارتباط میان حوزه و دانشگاه و تقویت مباحث نظری و حکمی در جامعه باشد.
سومین اجلاس مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی با هدف بررسی ظرفیتهای حکمت اسلامی در مواجهه با مسائل روز جامعه و تبیین نقش آن در حکمرانی، توسعه علمی و تعاملات بینالمللی در تبریز برگزار شد.
نظر شما