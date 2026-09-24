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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

تالش میزبان رقابت‌های سه‌جانبه چوگان ساحلی به مناسبت هفته دفاع مقدس

تالش میزبان رقابت‌های سه‌جانبه چوگان ساحلی به مناسبت هفته دفاع مقدس

تالش- رئیس هیئت چوگان گیلان از برگزاری مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی آقایان به میزبانی تالش خبر داد و گفت: تیم مقاومت شهرداری تبریز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید رزم‌پوش عصر امروز با اشاره به برگزاری مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی در شهرستان تالش اظهار کرد: این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با میزبانی باشگاه رخش تالش برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات سه تیم رخش تالش، مقاومت شهرداری تبریز و فاتحان گیلان حضور داشتند و ورزشکاران در فضایی رقابتی و دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.

رئیس هیئت چوگان گیلان با اشاره به نتایج این رقابت‌ها بیان کرد: در پایان، تیم مقاومت شهرداری تبریز عنوان نخست را کسب کرد، تیم رخش تالش در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم فاتحان گیلان نیز عنوان سوم را به دست آورد.

رزم‌پوش گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت‌های ملی و فرهنگی، علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی در جامعه، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان‌ها و توسعه رشته چوگان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در رشته چوگان ساحلی افزود: برگزاری منظم رقابت‌ها و حمایت از باشگاه‌ها و ورزشکاران می‌تواند زمینه رشد و توسعه این رشته ورزشی و افزایش حضور علاقه‌مندان را فراهم کند.

رئیس هیئت چوگان گیلان همچنین از عوامل اجرایی، داوران، ورزشکاران و مجموعه باشگاه رخش تالش برای برگزاری این رقابت‌ها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تداوم چنین رویدادهایی، شاهد حضور پررنگ‌تر تیم‌های مختلف در مسابقات چوگان ساحلی و ارتقای سطح این رشته در استان باشیم.

وی در پایان قهرمانی تیم مقاومت شهرداری تبریز و موفقیت تیم‌های رخش تالش و فاتحان گیلان را تبریک گفت.

کد مطلب 6957566

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