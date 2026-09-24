به گزارش خبرنگار مهر، فرشید رزمپوش عصر امروز با اشاره به برگزاری مسابقات سهجانبه چوگان ساحلی در شهرستان تالش اظهار کرد: این رقابتها به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با میزبانی باشگاه رخش تالش برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات سه تیم رخش تالش، مقاومت شهرداری تبریز و فاتحان گیلان حضور داشتند و ورزشکاران در فضایی رقابتی و دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.
رئیس هیئت چوگان گیلان با اشاره به نتایج این رقابتها بیان کرد: در پایان، تیم مقاومت شهرداری تبریز عنوان نخست را کسب کرد، تیم رخش تالش در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم فاتحان گیلان نیز عنوان سوم را به دست آورد.
رزمپوش گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبتهای ملی و فرهنگی، علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی در جامعه، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی شهرستانها و توسعه رشته چوگان فراهم میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گیلان در رشته چوگان ساحلی افزود: برگزاری منظم رقابتها و حمایت از باشگاهها و ورزشکاران میتواند زمینه رشد و توسعه این رشته ورزشی و افزایش حضور علاقهمندان را فراهم کند.
رئیس هیئت چوگان گیلان همچنین از عوامل اجرایی، داوران، ورزشکاران و مجموعه باشگاه رخش تالش برای برگزاری این رقابتها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تداوم چنین رویدادهایی، شاهد حضور پررنگتر تیمهای مختلف در مسابقات چوگان ساحلی و ارتقای سطح این رشته در استان باشیم.
وی در پایان قهرمانی تیم مقاومت شهرداری تبریز و موفقیت تیمهای رخش تالش و فاتحان گیلان را تبریک گفت.
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