آیت الله لائینی: بزرگداشت شهدا باید به سبک زندگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در مراسم چهلم شهید مهدی یعقوبی گلوردی از شهدای جنگ رمضان در روستای گلورد هزارجریب نکا، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی حماسهای است که ملت ایران با هدایت حضرت امام خمینی (ره) در برابر دشمن رقم زد.
وی افزود: دوران دفاع مقدس سرشار از حوادث و مقاطعی است که هرکدام جلوهای از ایمان، فداکاری و ایستادگی مردم ایران را به نمایش گذاشت و نام شهیدان این عرصه باید در جامعه زنده بماند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با گرامیداشت یاد شهید مهدی یعقوبی و دیگر شهدای منطقه، از مجاهدت علما و پیشکسوتانی که در سالهای گذشته برای حفظ ارزشهای دینی و انقلابی تلاش کردند نیز یاد کرد.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به ضرورت حفظ روحیه انقلابی در جامعه گفت: حضور در مسیر انقلاب یک ادعای صرف نیست و انسان باید در طول زندگی نسبت خود را با آرمانها، ارزشها و راهی که انتخاب کرده است حفظ کند.
وی ادامه داد: در سالهای پس از پیروزی انقلاب، افرادی بودند که در مقطعی در کنار انقلاب قرار داشتند اما بعدها مسیر خود را تغییر دادند؛ از این رو باید همواره از خداوند بخواهیم که ما را در مسیر حق ثابتقدم نگه دارد.
نماینده ولیفقیه در مازندران، ارتباط با رهبری و پایبندی عملی به مسیر رهبری را یکی از شاخصهای استمرار حرکت انقلابی دانست و گفت: در هر حرکت و مجموعهای، شناخت راهبر و تبعیت از مسیر تعیینشده اهمیت دارد و در نظام اسلامی نیز این موضوع از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به مفهوم بیعت در فرهنگ دینی اظهار کرد: بیعت در حقیقت عهد انسان با خداوند است و این عهد باید در رفتار و عمل انسان نمود پیدا کند.
آیتالله محمدی لائینی افزود: اگر بیعت تنها در حد سخن باقی بماند، اثر واقعی خود را از دست میدهد؛ انسان مؤمن باید در مقام عمل نیز آمادگی داشته باشد که جان، مال، آبرو و توان خود را در مسیر رضای الهی به کار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به پیشکسوتان و صاحبان سابقه در عرصه دین و انقلاب را ضروری دانست و گفت: شهدا، علما، جانبازان و آزادگان سرمایههای معنوی جامعه هستند و نسل امروز در برابر مجاهدتهای آنان مسئولیت دارد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به فعالیتهای علمای منطقه پیش از انقلاب بیان کرد: برخی از علما با وجود امکانات محدود، برای رساندن پیام دین به روستاها تلاش میکردند و گاه با پای پیاده مسیرهای طولانی را طی میکردند تا ارتباط مردم با معارف دینی حفظ شود.
وی اضافه کرد: علما در گذشته علاوه بر فعالیتهای تبلیغی، در حل اختلافات و مشکلات اجتماعی مردم نیز نقش داشتند و بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی روستاها با محوریت مساجد و همراهی علما و مردم انجام میشد.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با اشاره به شاخصهای ماندگاری در مسیر انقلاب گفت: سه موضوع باید همواره مورد توجه باشد؛ نخست حفظ عهد و بیعت با رهبری و خداوند، دوم احترام به پیشگامان و ادامه دادن مسیر شهدا و مؤمنان و سوم عمل به آرمانها و اصولی که در منشور انقلاب، وصیتنامه حضرت امام خمینی (ره) و بیانات رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: تجلیل از شهید زمانی ارزشمند است که در رفتار و زندگی ما اثر بگذارد و صرفاً به حضور در مراسم یادبود محدود نشود.
نماینده ولیفقیه در مازندران نماز اول وقت، رعایت حلال و حرام، حجاب و عفاف و حفظ ارزشهای اخلاقی و دینی را از جمله مواردی دانست که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد و گفت: شهدا برای حفظ همین ارزشها از جان خود گذشتند و ادامه دادن این مسیر، بهترین شیوه برای پاسداشت فداکاری آنان است.
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