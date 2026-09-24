به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی مرکز استان اردبیل، اظهار کرد: در روزهای اول و دوم مهرماه، دمای بیشینه اردبیل به ترتیب به ۳۴.۵ و ۳۴.۱ درجه سلسیوس رسید.

وی افزود: بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بیشینه مطلق دمای ثبت‌شده در مرکز استان طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور امسال به ترتیب ۳۳.۲، ۳۳.۸ و ۳۳.۲ درجه سلسیوس بوده است. بنابراین، دمای ثبت‌شده در دو روز نخست مهرماه، از بالاترین دماهای ثبت‌شده در سه ماه تابستان امسال نیز بیشتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به اهمیت پایش و بررسی تغییرات اقلیمی تصریح کرد: ثبت چنین دماهایی در آغاز فصل پاییز، اهمیت پایش مستمر شرایط جوی، ارتقای دقت پیش‌بینی‌های هواشناسی و توجه به آثار این نوسانات بر بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی و مدیریت مصرف انرژی را دوچندان می‌کند.

کوهی در ادامه با تشریح آخرین تحلیل‌ها از برونداد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا درباره شرایط جوی روزهای آینده گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده استقرار شرایط نسبتاً پایدار جوی در استان تا روز دوشنبه هفته آینده است. بر این اساس، طی این مدت آسمان استان در بیشتر ساعات صاف پیش‌بینی می‌شود و وزش باد در اغلب مناطق در محدوده ملایم تا متوسط خواهد بود.

وی ادامه داد: از فردا با تقویت جریانات شمالی، دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت و تا روز دوشنبه، شرایط دمایی مطبوع‌تری در استان حاکم می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد و در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه‌های ارتفاعات استان، رشد ابرهای همرفتی نیز دور از انتظار نیست.