پزشکیان: ایران اهل گفتگوست؛ آمریکا باید به تعهدات خود پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با آقای راب یتن نخست‌وزیر هلند دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به سابقه روابط میان تهران و کشورهای اروپایی اظهار داشت: ایران و هلند در گذشته روابط خوبی با یکدیگر داشته‌اند، اما عواملی موجب شد مناسبات دو طرف به وضعیت کنونی برسد.

پزشکیان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با هلند و دیگر کشورهای اروپایی در حوزه‌های مختلف افزود: ما آماده گسترش همکاری‌ها هستیم و باید بررسی کنیم ریشه مشکلات و اختلافات موجود چیست و چگونه روابط به این مرحله رسیده است.

رئیس‌جمهور همچنین در تشریح آخرین وضعیت و پیامدهای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید کرد و گفت: ما اهل گفت‌وگو بوده‌ایم و هستیم، اما اگر توصیه‌ای وجود دارد، باید به طرف آمریکایی منتقل شود؛ چراکه در مقاطع مختلف، پس از برگزاری مذاکرات، روند گفت‌وگوها از سوی آمریکا مختل شده و در نهایت شاهد آغاز جنگ بوده‌ایم و جمهوری اسلامی ایران نیز در برابر این اقدامات از خود دفاع کرده است.

نخست‌وزیر هلند نیز در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دوجانبه ایران و هلند، بر ضرورت یافتن راهکارهایی برای عبور روابط دو کشور از وضعیت کنونی تأکید کرد.

وی همچنین مسائل منطقه‌ای و تحولات مرتبط با تنگه هرمز را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت تلاش برای خروج هرچه سریع‌تر منطقه از شرایط موجود تأکید کرد.

در این دیدار، طرفین همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و بررسی راهکارهای موجود برای کاهش تنش‌ها در منطقه و همچنین فراهم کردن زمینه‌های لازم برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.