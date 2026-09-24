https://mehrnews.com/x3d8R9 ۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ کد مطلب 6957713 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و هشتمین شب تجدیدعهد با رهبری اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و هشتمین شب تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6957713 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران فریاد اتحاد و همدلی مردم ارومیه در دویست و هشتمین اجتماع شبانه یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید مردم رشت درباره حضور رئیس جمهور در سازمان ملل چه گفتند؟ برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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