به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری صبح جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص پیگیری مطالبات مردم و وضعیت تعاونیهای مسکن استان زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که مردم سالها پیگیر آن بودهاند، تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن است که برخی از آنها بیش از ۳۰ سال درگیر مسائل و موانع مختلف بودهاند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب الحاق اراضی مربوط به برخی تعاونیهای مسکن استان در شورای عالی شهرسازی و معماری، یکی از مهمترین موانع پیش روی این تعاونیها برطرف شد و زمینه برای ادامه روند قانونی تعیین تکلیف این اراضی فراهم شده است.
وی افزود: بخشی از این موضوع در استان پیگیری و توافقاتی میان تعاونیها و مسئولان استانی انجام شده بود، اما برای عملیاتی شدن آن، اراضی مورد نظر باید به محدوده شهر الحاق میشد و این امر نیازمند اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی یکی از مهمترین و دشوارترین مراحل این فرآیند بود، ادامه داد: الحمدلله در مصوبات شورای عالی شهرسازی که در همین هفته به تصویب رسید، موضوع مربوط به این تعاونیها نیز قرار داشت و گره مهمی که در این مسیر وجود داشت، باز شد.
طاهری تصریح کرد: الحاق زمین به محدوده شهر در مواردی که مربوط به طرحهای دولتی و اقدام ملی مسکن است، به دلیل اینکه سیاست و برنامه دولت محسوب میشود، روند متفاوتی دارد، اما در این مورد، اراضی متعلق به تعاونیهایی بود که صاحبان آنها مشخص بودند و موضوع از جنس اراضی طرحهای دولتی نبود؛ بنابراین اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی اهمیت ویژهای داشت.
وی گفت: امیدواریم این مصوبه برای تعاونیهایی که سالها درگیر این موضوع بودهاند، مبارک باشد و پس از این، سایر مراحل و اقدامات استانی نیز با سرعت بیشتری دنبال شود تا بتوانیم این اراضی را تعیین تکلیف کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش عرضه زمین برای کنترل بازار مسکن، اظهار کرد: هر میزان زمین بتوانیم به محدوده شهر الحاق کنیم، بدون تردید میتواند در بازار مسکن و اجارهبها اثرگذار باشد.
طاهری افزود: نمیتوان با دستور و صرفاً با گفتن اینکه قیمتها باید کاهش پیدا کند، بازار مسکن و اجاره را مدیریت کرد؛ یکی از راهکارهای مهم، افزایش عرضه است و الحاق اراضی به محدوده شهر میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی با اشاره به فشار هزینه مسکن بر خانوارها گفت: قابل قبول نیست که در شهر زنجان بخش بسیار زیادی از درآمد یک فرد صرف پرداخت اجارهبها شود. بنابراین باید از ظرفیتهای قانونی برای افزایش عرضه زمین و مسکن استفاده کنیم.
طاهری خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، باید پیگیریهای مربوط به تأمین زمین برای سیاستهای جمعیتی و طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت نیز با جدیت دنبال شود، چرا که این موارد از دیگر نیازهای مهم حوزه مسکن در استان است.
وی تأکید کرد: در خصوص تعاونیهای مسکن، افرادی سالها منتظر تعیین تکلیف اراضی خود بودهاند و این موضوع از مطالبات بحق آنها بوده است؛ بنابراین وظیفه داشتیم که این مسئله را پیگیری کنیم و امیدواریم با باز شدن گره مربوط به شورای عالی شهرسازی، روند اجرای سایر مراحل نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
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