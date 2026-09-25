تکذیب نقل قول منتشر شده منتسب به سرمربی آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه آلومینیوم ، پیروز قربانی گفت: هیچ‌گونه اظهار نظری درباره تیم ملی نکرده و نمی‌کنم چون الان مسؤولیت تیم آلومینیوم را برعهده دارم و تمام تمرکزم روی موفقیت همراه تیمم است.



وی یادآور شد: اگر در گذشته که اظهار نظری پیرامون تیم ملی انجام دادم، به این دلیل بود که مسؤولیت تیمی را برعهده نداشتم، اما الان فقط روی برنامه‌ها و بازی‌های تیمم تمرکز دارم.