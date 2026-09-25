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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

تکذیب نقل قول منتشر شده منتسب به سرمربی آلومینیوم

تکذیب نقل قول منتشر شده منتسب به سرمربی آلومینیوم

در پی انتشار یک مصاحبه کذب در برخی صفحات مجازی که منتسب به پیروز قربانی، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک بوده، وی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه آلومینیوم ، پیروز قربانی گفت: هیچ‌گونه اظهار نظری درباره تیم ملی نکرده و نمی‌کنم چون الان مسؤولیت تیم آلومینیوم را برعهده دارم و تمام تمرکزم روی موفقیت همراه تیمم است.

وی یادآور شد: اگر در گذشته که اظهار نظری پیرامون تیم ملی انجام دادم، به این دلیل بود که مسؤولیت تیمی را برعهده نداشتم، اما الان فقط روی برنامه‌ها و بازی‌های تیمم تمرکز دارم.

کد مطلب 6958081

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