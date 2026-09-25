غلامی: هماهنگی تیم دیپلماسی نشانگر پختگی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای (ع) برگزار شد، اظهار کرد: تیم دیپلماسی ایران، رئیس جمهور و دبیر شعام در مجمع عمومی سازمان ملل با هماهنگی کامل با میدان و خیابان عمل کردند که این انسجام نعمت بزرگی است که نوید دهنده حل تمام مشکلات است.

وی گفت: سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل با دفاع از حضور هفت ماه حضور مردم در میدان خیابان و آرمان فلسطین مقتدرانه، تهاجمی، منطقی و دلنشین بود که جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام غلامی بیان کرد: شگفتانه محور مقاومت یمن و انصار الله به لطف خدا به پیروزی‌های پی در پی منجر شده که قدرت بیشتری را در کنترل تنگه باب‌المندب به دنبال دارد.

حجت الاسلام غلامی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در آستانه ماه مهر افزود: معلمان قشر محبوب کشورند که باید مورد تکریم همگان باشند و با تدبیر مجلس و دولت دغدغه مالی نداشته باشند.

امام جمعه شیروان بیان کرد: دغدغه دانش‌آموزان کشور برای نقش‌آفرینی در آینده کشور خیلی مهم و تأثیرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مردم مظلوم و مقاوم فلسطین پرده نفاق و دورویی را از روی استکبار جهانی کنار زدند و حقیقت استعمار ظالم را به همه دنیا نشان دادند.