به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با تاکید به پیام رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مسئولیت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، مجهز شدن به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی، توانایی، شکستن مرزهای دانش و فتح قله‌های پیشرفت‌ساز است.

وی افزود: نباید برای حرکت علمی کشور نقطه توقفی تصور شود و جوانان ایران باید باور داشته باشند که قادرند همانند دیگر ملت‌ها قله‌های علمی را فتح کرده و مرزهای دانش را پشت سر بگذارند.

وی با بیان اینکه پاسداری از هویت ملی، عزت و استقلال فرهنگی از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، تصریح کرد: حفظ زبان مادری، احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران و توجه به سایر نمادهای ملی و دینی از وظایفی است که دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و سیاست‌گذاران باید به آن اهتمام داشته باشند.

حجت الاسلام کرامتی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون پاسداری از هویت ملی و عزت فرهنگی خود نمی‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه را طی کند و علاقه به پیشرفت کشور باید همراه با تعلق خاطر به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی باشد؛ هویتی که با مکتب تشیع و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) پیوندی ناگسستنی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد در سال تحصیلی جدید شاهد پیشرفت‌های بیشتر علمی و آموزشی در بخش‌های مختلف کشور باشیم و افزود: با وجود شرایط حساس منطقه و تحولات بین‌المللی، کشور نباید از مسیر رشد و پیشرفت بازبماند و مسئولان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که روند توسعه و تعالی کشور در هر شرایطی ادامه یابد.

خطیب جمعه گلپایگان در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را یادگار ارزشمند دوران هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: تجربیات، ارزش‌ها و آموزه‌های به دست آمده در آن دوران، زمینه‌ساز پیشرفت کشور در سال‌های پس از جنگ و همچنین مقابله مؤثر با تهدیدات در مقاطع مختلف بوده است.

به گفته وی: بسیاری از دستاوردهای کشور در دوران سازندگی و توسعه، حاصل تجربه‌هایی است که مدیران و نیروهای جوان کشور در سال‌های دفاع مقدس کسب کردند و با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات جدید توانستند مسیر پیشرفت را هموار کنند.

حجت الاسلام کرامتی تأکید کرد: تجربیات دفاع مقدس در مواجهه با تهدیدات و چالش‌های امنیتی نیز کارآمد بوده و روحیه مقاومت، اتحاد، هم‌افزایی و تبعیت از رهبری همچنان از سرمایه‌های اصلی ملت ایران به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سخنرانی رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: این سخنرانی، مواضعی عزتمندانه، مقتدرانه و در دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و عزت ملت ایران بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

امام جمعه گلپایگان افزود: در این سخنرانی، سیاست‌های یکجانبه و خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد نقد قرار گرفت و جنایات صورت گرفته علیه ملت‌های مظلوم منطقه، به ویژه مردم غزه، به صورت صریح مطرح شد.

وی ضمن تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در این نشست بین‌المللی، اظهار کرد: تبیین روشن مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

حجت الاسلام کرامتی همچنین با اشاره به سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، گفت: تصاویر منتشر شده از این نشست نشان می‌دهد که سخنرانی وی با بی‌اعتنایی گسترده حاضران مواجه شد و این مسئله بیانگر افزایش انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی است.