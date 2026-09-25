به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسعد حسین پناهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به سخنان رئیس‌جمهور در سفر اخیر به سازمان ملل اشاره کرد و اظهار کرد: مسعود پزشکیان در این تریبون بین‌المللی تصویری از اقتدار ایران ارائه داد و نشان داد ملت ایران در برابر فشار و زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.

وی یکی از محورهای مهم این سخنرانی را طرح موضوع استانداردهای دوگانه غرب در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در حالی بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید دارد که رژیم صهیونیستی دارای سلاح هسته‌ای است و عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و فعالیت‌های هسته‌ای آن نیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ندارد.

امام‌جمعه کنگاور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حرمت ساخت سلاح هسته‌ای، در عین حال از حق قانونی خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند.

حجت‌الاسلام حسین پناهی با اشاره به بازتاب سخنان رئیس‌جمهور در رسانه‌های جهان، گفت: این مواضع موجب امیدواری جبهه مستضعفان شد و نشان داد جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های خود را در برابر نظام سلطه با صراحت مطرح می‌کند.

وی افشای آثار تحریم‌ها را از دیگر بخش‌های مهم سخنان رئیس‌جمهور دانست و افزود: پزشکیان درباره پیامدهای ضدبشری تحریم‌ها سخن گفت و با نمایش تصاویری از ایران و شهدای مقاومت، بخشی از واقعیت‌های کشور را در معرض افکار عمومی جهان قرار داد.

امام‌جمعه کنگاور اظهار کرد: دادخواهی خون شهدای مقاومت و تأکید بر فرهنگ عاشورا نیز در این سخنرانی مورد توجه قرار گرفت و ملت ایران بر اساس همین فرهنگ، در برابر زورگویی و تجاوز تسلیم نخواهد شد.

حجت‌الاسلام حسین پناهی همچنین وحدت میان مردم و دولت با محوریت ولایت‌مداری را از پیام‌های مهم این سخنرانی دانست و گفت: این مواضع نشان داد ملت ایران در برابر دشمن یکپارچه است و یاد و خون شهدای مقاومت را فراموش نخواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به نمایش تصویر دانش‌آموزان مدرسه شجره میناب در سخنان رئیس‌جمهور، اظهار کرد: چهره این دانش‌آموزان تصویری واقعی از جامعه ایران به جهانیان ارائه کرد و به گفته او، هیمنه پوشالی تروریسم دولتی آمریکا و حامیانش را به چالش کشید.

امام‌جمعه کنگاور افزود: دشمن تلاش می‌کند تصویری غیرواقعی از ملت ایران ارائه دهد، اما نمایش تصاویر دانش‌آموزان و مردم ایران در یک تریبون بین‌المللی، زمینه‌ای برای بیان واقعیت‌های جامعه کشور فراهم کرد.

حجت‌الاسلام حسین پناهی در بخش دیگری از سخنان خود به نمایش موضوع استارلینک از سوی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: این اقدام را باید در چارچوب جنگ ترکیبی و تلاش برای ایجاد بسترهای نفوذ، عملیات روانی و جاسوسی در ایران مورد بررسی قرار داد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید ظرفیت‌ها و اقداماتی را که می‌تواند در مسیر نفوذ و جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد، با دقت رصد و بررسی کنند.

امام‌جمعه کنگاور همچنین درباره ترک سالن توسط هیأت‌های کشورهای مختلف هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: هیأت جمهوری اسلامی ایران نیز با قرار دادن تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی بر روی میز و ترک نشست، موضع خود را نشان داد.

حجت‌الاسلام حسین پناهی این اقدام را دارای پیام ایستادگی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این نوع اقدامات بیش از آنکه نشانه قدرت دشمن باشد، می‌تواند بیانگر استیصال و ناتوانی آن در برابر مقاومت ملت ایران باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، گفت: تبدیل تهدیدها به فرصت و تبدیل فرصت‌ها به پیروزی، از پیام‌هایی است که باید در جامعه و به‌ویژه میان نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه کنگاور افزود: اگرچه شهادت دانش‌آموزان و معلمان برای ملت ایران داغی سنگین است، اما ایستادگی این قشر و تقدیم شهید، نشان‌دهنده افق پیش روی کشور و نسل آینده است.

حجت‌الاسلام حسین پناهی همچنین با گرامیداشت سالروز ابلاغ قانون‌گذاری و یاد شهیدان فلاحی، فکوری و جهان‌آرا، روز آتش‌نشانی و ایمنی را نیز گرامی داشت و اظهار کرد: فداکاری آتش‌نشانان و نیروهای امدادی که برای نجات جان مردم وارد میدان می‌شوند، شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی با اشاره به روز همبستگی با کودکان فلسطینی، بر ضرورت توجه جامعه جهانی به رنج و مشکلات کودکان فلسطینی تأکید کرد.

امام‌جمعه کنگاور در پایان با گرامیداشت روز جهانی سالمندان گفت: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و حاملان تجربه، صداقت و پاکی هستند و باید با تکریم و احترام، جایگاه آنان در خانواده و جامعه حفظ شود.