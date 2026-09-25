رئیس جمهور تریبون سازمان ملل رابه صحنه رسوایی آمریکاواسرائیل تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه رباط کریم در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت : از مهمترین دلایل پیروزی ملت ایران در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ ۷ ماهه رمضان تجربه گرانقدر دفاع مقدس ۸ ساله است.

وی گفت: نظام اسلامی در این ۲ جنگ اخیر توانست بقاء و ماندگاری خود را حفظ کند زیرا ۳۸ سال قبل ۸ سال دفاع مقدس را تجربه کرده بود و با تکیه بر تجربیات آن دوران مقاومت و ایستادگی و تاب آوری بی نظیر از خود به نمایش گذاشت.

ترابی اضافه کرد: ایستادگی و مقاومت جانانه، مردانه و شجاعانه ملت ایران در ۲ جنگ اخیر در برابر آمریکا و اسرائیل از دستاوردهای دفاع مقدس ۸ ساله است.

امام جمعه رباط کریم گفت: اقتدار نیروهای مسلح و قدرت بالای بازدارندگی امروز کشور از ثمرات و برکات دفاع مقدس ۸ ساله است.

وی افزود: تاب آوری بی نظیر امروز ملت ایران که آنها را در جنگ اراده ها پیروز نمود، یکی از دستاوردهای ۸ ساله دفاع مقدس است.

ترابی گفت: رئیس جمهور محترم، نیویورک را به دادگاه محاکمه جنایات آمریکا و اسرائیل تبدیل کرد و بالا بردن تصویر امام شهید و یادآوری خون کودکان معصوم و بی گناه میناب و لامرد، نقاب از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر برداشت.

وی گفت: رئیس جمهور تریبون سازمان ملل را به صحنه رسوایی آمریکا و اسرائیل و طنین انداز شدن فریاد حق طلبی ملت مبعوث ایران تبدیل کرد.

به گفته او، رئیس جمهور محترم برخلاف افراد و برخی جریان های واداده که به ایشان توصیه می کردند در صورت فراهم آمدن شرایط با ترامپ دیدار کند ثابت کرد که نماینده ملت شجاع و انقلابی و با صلابت ایران است.

وی ادامه داد: آیت الله العظمی شبیری زنجانی تمام عمر شریف خود را وقف تَفَقُّه، تحقیق، تدریس، تألیف و تربیت شاگردان امام صادق (ع) نمود و پس از عمری مجاهدت علمی و عملی به دیدار حضرت حق شتافت و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت.

ترابی گفت: یکی از برجسته ترین وجوه شخصیت ایشان تسلط کامل او بر علم رجال و تراجم بود که با دقت خاصی به بررسی اسناد و راویان احادیث می پرداخت.