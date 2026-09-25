به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی روز جمعه در دیدار با فرماندهان قرارگاه منطقهای ارتش در شمالغرب، با اشاره به جایگاه والای خدمت در راه خدا، جهاد را توفیقی بزرگ از جانب خداوند دانست که نصیب همگان نمیشود.
وی با ابراز غبطه نسبت به سربازان کشور که لباس خدمت در راه مملکت امام زمان (عج) را بر تن کردهاند، خاطرنشان کرد: سربازی در مملکت امام زمان (عج) نعمت بزرگی است که لازم است شکر این نعمت را انجام دهیم که یکی از روشهای شکرگزاری این نعمت، تداوم جهاد تا آخرین لحظه عمر است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تبیین رابطه میان ایمان و قدرت نظامی اظهار کرد: اگر بخواهیم در میادین نظامی پیروز باشیم، مهمترین راه دستیابی به این هدف، پیوند قوی با خداوند است؛ انسانی که ارتباطش با خداوند عمیق باشد، به قدرتی شکستناپذیر تبدیل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه و ایستادگی کشور، تصریح کرد: اینکه اکنون کشور ما در برابر ظلم ایستاده است، فراتر از محاسبات بینالمللی است؛ ایستادگی ما بر اساس وعده الهی و همان آیهای است که در قرآن کریم آمده است: «کَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (یاری کردن مؤمنان بر ما حق بود).
امام جمعه ارومیه خطاب به فرمانده قرارگاه منطقه ای ارتش در شمالغرب، ضمن تأکید بر اینکه محافظت از خود و نیروهای تحت امر، دغدغه اصلی ایشان است، یادآور شد: اگرچه آرزوی شهادت در میان نیروهای تحت امر وجود دارد، اما وظیفه و رسالت امروز آنان، خدمت به نظام اسلامی و افتخارآفرینی برای این نهاد بزرگ است؛ ان شاء الله خداوند متعال بعد از عمری مجاهدت و نابودی رژیم غاصب صهیونی توفیق شهادت را نصیب همه ما بگرداند.
نیروهای مسلح ایران تمامکننده این جنگ خواهند بود
فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش نیز در این دیدار گفت: نیروهای مسلح ایران مقتدر قطعاً تمامکننده این جنگ خواهند بود.
امیرسرتیپ دوم امیرحسین شفیعی،با اشاره به تاریخ دویست سال گذشته ایران گفت: پیش از انقلاب، جز قراردادها و پیمانهای سرافکندهکننده، برگ دیگری در تاریخ تخاصم علیه این ملت نمیبینیم. پس از پیروزی انقلاب، استکبار جهانی و بلوک شرق با احساس خطر از نفوذ طوفانمانند انقلاب اسلامی در قلب کشورهای منطقه، با ایجاد توهم در حکومت بعث عراق، برنامه حمله همهجانبه به ایران را رقم زدند؛ توهمی که صدام را به ادعای فتح تهران در یک هفته و لقب سردار قادسیه واداشت.
فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: دشمنان در برآورد خود همیشه در سه مولفه ؛ نقش رهبری، ایثار و مقاومت ملت ایران، و عزم و اراده آهنین نیروهای مسلح در اشتباهند.
امیر شفیعی با اشاره به شرایط ارتش در آغاز جنگ گفت: پس از انقلاب و با عملیات روانی گروهکهای معاند و طبل انحلال ارتش، این سازمان منسجم، مغز متفکر فرماندهی خود را از دست داده بود. اما با فرمان الهی امام راحل، ارتش قهرمان با سازماندهی مجدد، در یک سال اول جنگ ماشین جنگی تمام تجهیزاتی حزب بعث را در سرتاسر مرزها متوقف کرد.
وی با تجلیل از فرماندهانی، چون سپهبد شهید صیاد شیرازی و شهدای این خطه، نقش بسیجیان، سپاهیان و فرماندهان جوان را در این پیروزیها بیبدیل خواند.
نظر شما