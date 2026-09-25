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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۸

گفتگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه

گفتگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 6958454

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