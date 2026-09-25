گفتگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

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