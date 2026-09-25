https://mehrnews.com/x3d986 ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6958396 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ حضور خانوادههای والامقام شهدای میناب در اجتماع ۲۰۹ شبانه مردم شیروان شیروات- دویست و نهمین شب از اجتماع شبانه مردم شیروان با حضور خانوادههای والامقام شهدای میناب برگزار شد. دریافت 19 MB کد مطلب 6958396 کپی شد مطالب مرتبط غلامی: هماهنگی تیم دیپلماسی نشانگر پختگی نظام است حضور بانوان شیروانی در دویست و هشتمین شب تجمعات اجتماع مردم شیروان در شب دویست و هفتم برچسبها مدرسه شجره طیبه میناب شیروان تجمع مردمی
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