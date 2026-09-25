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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

حضور خانواده‌های والامقام شهدای میناب در اجتماع ۲۰۹ شبانه مردم شیروان

حضور خانواده‌های والامقام شهدای میناب در اجتماع ۲۰۹ شبانه مردم شیروان

شیروات- دویست و نهمین شب از اجتماع شبانه مردم شیروان با حضور خانواده‌های والامقام شهدای میناب برگزار شد.

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کد مطلب 6958396

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