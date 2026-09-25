به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته جزیره هرمز که در مسجد جامع این جزیره اقامه شد، با گرامیداشت روز سرباز و تبریک این روز به سربازان نظام و انقلاب اسلامی، گفت: امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، سربازان را مایه عزت دین و امنیت معرفی کرده است و سربازی برای چنین ملتی افتخار است.

وی با گرامیداشت روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، یاد شهیدان نامجو، کلاهدوز، فلاحی، فکوری و جهان‌آرا را گرامی داشت و افزود: هفتم مهرماه سال ۶۰، پس از پایان موفقیت‌آمیز عملیات ثامن‌الائمه، این فرماندهان برای تقدیم گزارش عملیات به امام راحل عازم تهران شدند که هواپیمای حامل آنان دچار سانحه شد و این عزیزان به شهادت رسیدند. شکست سنگین دشمن و شکست حصر آبادان در عملیات ثامن‌الائمه با فرماندهی این شهیدان محقق شد.

امام جمعه موقت هرمز در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس‌جمهور کشورمان قدردانی کرد و اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور از شما ممنونیم؛ پس از پیاده‌روی شما در زیر بمباران روز قدس در گرماگرم جنگ در مرکز تهران، شما شجاع‌ترین پزشکی بودید که دیدیم. ممنون که تصویر رهبر انقلاب را در قلب نیویورک بالا بردید. بگذارید جهانیان بفهمند نام و چهره خامنه‌ای محو شدنی نیست و باید سال‌ها آن را ببینند.

وی تأکید کرد: نباید مقابل دشمنان عقب‌نشینی کنیم؛ قرآن بارها عقب‌نشینی مقابل دشمن را موجب غضب الهی دانسته است. اگر عقب‌نشینی نکنید و تن به ذلت و تسلیم ندهید، قطعاً پیروز می‌شوید.

شهدوستی با اشاره به اهمیت سلامت روح در کنار سلامت جسم، گفت: همان‌طور که انسان دوست دارد جسم و بدن سالمی داشته باشد، باید روح سالمی نیز داشته باشد. پیامبر(ص) می‌فرماید شما مانند بیمار هستید و خداوند طبیب روح و پزشک است. یکی از بیماری‌های روح که آرامش انسان را می‌گیرد، حرص است.

وی برای انسان حریص دو نشانه برشمرد و افزود: نشانه اول اینکه آدم حریص عاطفه ندارد و حرص عواطف انسان را خاموش می‌کند. نشانه دوم اینکه امیرالمومنین امام علی(ع) می‌فرماید انسان حریص همیشه به خودش زحمت و سختی می‌دهد. امام علی(ع) همچنین می‌فرماید: «الحَریصُ فَقیرٌ»؛ آدم حریص فقیر است.