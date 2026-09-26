حریق در سینما یادمان سمنان؛ حادثه مصدوم نداشت

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در سینما یادمان (هفت تیر) خبر داد و بیان کرد: با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی حریق به سرعت اطفا شد.

وی با بیان اینکه حادثه با حضور عوامل انتظامی برای کنترل شرایط و تأمین امنیت توام بود، افزود: خوشبختانه بدون مصدوم و تلفات جانی مهار شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه درباره علت وقوع این حادثه باید کار کارشناسی انجام شود، اظهار کرد: نتیجه بررسی های تخصصی به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.

تاج آبادی اضافه کرد: ابعاد حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است لذا از شهروندان درخواست داریم از مبادی رسمی پیگیر اخبار شوند.

وی افزود: از مراکز تجاری درخواست داریم تا ساختمان خود را به لحاظ ایمنی تقویت کرده و خاموش کننده های دستی را در مکان عمومی در دسترس مردم قرار دهند.