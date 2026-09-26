افتتاح ۳ طرح در میامی با حضور معاون رئیس جمهور

احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: حسین زاده معاون توسعه مناطق محروم رئیس جمهور صبح شنبه در راس هیئتی وارد شهرستان میامی شد و مورد استقبال مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سفر حسین زاده به شهرستان میامی و مشخصاً بخش کالپوش امروز صورت خواهد گرفت، ابراز کرد: او در نخستین برنامه به کالپوش رفته و از نزدیک پروژه های محرومیت زدایی این بخش را مورد رصد قرار می دهد.

فرماندار میامی گفت: افتتاح مرحله نخست مجتمع آبرسانی کالپوش از جمله برنامه های این سفر است، تاکید کرد: تامین آب سالم و بهداشتی مورد نیاز مردم روستاهای منطقه از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

خرم با بیان اینکه حسین زاده مرکز جامع سلامت کالپوش را نیز امروز افتتاح می کند، بیان داشت: یک پروژه در حوزه مدرسه سازی و آموزش و پرورش نیز امروز با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی افزود: در این سفر که مرکزیت آن بخش کالپوش خواهد بود، استاندار سمنان و نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان سمنان حضور دارند.