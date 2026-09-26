ادای احترام معاون رئیس جمهور به شهدای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی رئیس جمهور صبح شنبه در راس هیئتی وارد شهرستان میامی در شرق استان سمنان شد.

حسین زاده در نخستین برنامه سفر رسمی خود به استان سمنان وارد گلزار شهدای شهرستان میامی شد تا نسبت به سه هزار شهید استان و همچنین شهیدان شهرستان میامی ادای احترام کند.

معاون رئیس جمهور در این مراسم معنوی همچنین هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی مردان و زنان در هشت سال دفاع مقدس و در برابر دشمن بعثی تا بن دندان مسلح را نیز گرامی داشت.

حسین زاده با اشاره به اهدای سه هزار شهید در استان سمنان در زمانی که جمعیت این استان به 300 هزار نفر هم نمی رسد بیان کرد: مردم استان سمنان دین خودشان را به این کشور ادا کرده اند.

گفتنی است معاون رئیس جمهور بعد از این مراسم بلافاصله به کالپوش رفت تا در مراسم افتتاح یک مدرسه، یک پروژه آبرسانی و همچنین یک طرح سلامت و درمان حضور یابد.