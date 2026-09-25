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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

جایزه «سراج» به شکل‌گیری جریان پایدار قرآنی در دانشگاه‌ها کمک می‌کند

جایزه «سراج» به شکل‌گیری جریان پایدار قرآنی در دانشگاه‌ها کمک می‌کند

خرم‌آباد- رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت:جایزه «سراج» به شکل‌گیری جریان پایدار قرآنی در دانشگاه‌ها کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین سلاحورزیان با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه مرحله استانی طرح ملی «جایزه سراج» که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، شناسایی دانشجویان فاخر قرآنی و فراهم کردن زمینه معرفی و حمایت از آنان است؛ دانشجویانی که در کنار فعالیت‌های علمی، در عرصه قرآن و فرهنگ قرآنی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: حدود ۷۰ نفر از دانشجویان استان رزومه و کارنامه قرآنی خود را برای حضور در این طرح ارسال کرده‌اند که این میزان مشارکت، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانشگاه‌های لرستان در حوزه فعالیت‌های قرآنی است و ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیت را نشان می‌دهد.

«جایزه سراج» برای نخستین‌بار در لرستان اجرا شد

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان ادامه داد: طرح «جایزه سراج» برای نخستین‌بار در استان لرستان و با همکاری دانشگاه لرستان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد بین‌المللی امامت و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان برگزار شده است.

سلاحورزیان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً برگزاری یک مراسم و اهدای جایزه نیست، بلکه باید دانشجویان فعال در حوزه قرآن شناسایی شوند، ظرفیت‌های آنان مورد توجه قرار گیرد و از این افراد به‌عنوان الگوهای موفق در محیط دانشگاه بهره گرفته شود.

دانشگاه؛ بستری برای پیوند علم و فرهنگ قرآنی

وی با بیان اینکه دانشگاه تنها محل کسب دانش تخصصی نیست، گفت: دانشگاه می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نیز نقش مهمی داشته باشد؛ بنابراین حضور دانشجویان فعال قرآنی در چنین محیطی یک ظرفیت ارزشمند است که باید تقویت شود.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان افزود: دانشجویان فعال در حوزه قرآن علاوه بر فعالیت‌های قرآنی، در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و آموزشی نیز حضور دارند و همین مسئله موجب می‌شود معرفی آنان بتواند تصویری از پیوند میان علم، فرهنگ و معارف قرآنی در محیط دانشگاه ارائه دهد.

ضرورت الگوسازی از دانشجویان فعال قرآنی

سلاحورزیان با اشاره به ضرورت الگوسازی برای نسل جوان، بیان کرد: امروز بیش از گذشته به معرفی الگوهای قرآنی در محیط‌های علمی نیاز داریم. دانشجویانی که در کنار تحصیل و فعالیت‌های تخصصی خود در مسیر قرآن حرکت می‌کنند، می‌توانند برای دیگر دانشجویان نیز الگو باشند و زمینه مشارکت بیشتر آنان را در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: دیده شدن فعالیت‌های قرآنی دانشجویان و حمایت از آنان می‌تواند انگیزه بیشتری برای استمرار فعالیت این افراد ایجاد کند و از سوی دیگر، دانشجویان بیشتری را به حضور در عرصه‌های قرآنی ترغیب کند.

تلاش برای تبدیل فعالیت‌های قرآنی به جریان دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی «جایزه سراج»، تقویت جریان زیست قرآنی در دانشگاه‌هاست؛ به این معنا که فعالیت‌های قرآنی از برنامه‌های مقطعی و مناسبتی فراتر رفته و به بخشی از فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبدیل شود.

سلاحورزیان ادامه داد: برای تحقق این هدف لازم است دانشجویان فعال قرآنی شناسایی شده و میان آنان ارتباط و تعامل بیشتری ایجاد شود. شکل‌گیری چنین شبکه‌ای می‌تواند ظرفیت دانشجویان مؤمن و اثرگذار را در سطح استان و در ادامه در سطح کشور به یکدیگر پیوند دهد.

نقش جهاد دانشگاهی در اجرای طرح «جایزه سراج»

وی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح گفت: سازمان قرآنی دانشگاهیان جهاد دانشگاهی بر روند اجرای طرح «جایزه سراج» در دانشگاه‌های سراسر کشور نظارت دارد و اجرای آن در استان‌ها نیز با همکاری مجموعه‌های دانشگاهی و فرهنگی دنبال می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با بیان اینکه تجلیل از دانشجویان فاخر قرآنی نباید صرفاً یک اقدام نمادین تلقی شود، افزود: حمایت و معرفی این دانشجویان نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی روی نسل جوان است؛ چراکه آنان می‌توانند در آینده نیز در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

دانشجویان قرآنی؛ ظرفیتی برای تقویت هویت فرهنگی دانشگاه

سلاحورزیان تأکید کرد: دانشجویان فعال قرآنی صرفاً افرادی با دانش و مهارت قرآنی نیستند، بلکه می‌توانند با تعهد دینی و فرهنگی خود بر فضای دانشگاه اثر بگذارند و در شکل‌گیری هویت قرآنی در محیط‌های علمی نقش داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح تجلیل از دانشجوی برتر قرآنی استان توسط جهاد دانشگاهی، بیان کرد: این برنامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با هدف تربیت نسلی مؤمن، انقلابی و قرآن‌محور در دانشگاه‌ها طراحی شده است.

شناسایی نخبگان جوان قرآنی و حمایت از آنان

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان، شناسایی نخبگان جوان قرآنی، الگوسازی از آنان و فراهم کردن زمینه حمایت از این افراد را از محورهای اصلی این طرح دانست و افزود: جامعه دانشگاهی به الگوهایی نیاز دارد که بتوانند در کنار موفقیت علمی، در حوزه فرهنگی و قرآنی نیز اثرگذار باشند.

سلاحورزیان گفت: برگزاری طرح‌هایی مانند «جایزه سراج» فرصت مناسبی برای شناسایی این ظرفیت‌هاست و کمک می‌کند دانشجویانی که سال‌ها در عرصه‌های مختلف قرآنی فعالیت کرده‌اند، بیشتر دیده شوند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم این طرح‌ها افزود: اگر فرآیند شناسایی، معرفی، حمایت و شبکه‌سازی میان دانشجویان قرآنی استمرار پیدا کند، می‌توان زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای گسترده‌تر از دانشجویان فعال و اثرگذار قرآنی در دانشگاه‌های استان و کشور را فراهم کرد.

هدف «جایزه سراج»؛ تداوم و گسترش زیست قرآنی

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان اظهار کرد: هدف نهایی «جایزه سراج» آن است که فعالیت‌های قرآنی دانشجویان دیده شود، برای آنان انگیزه ایجاد شود و از ظرفیت این جوانان برای تقویت فضای قرآنی دانشگاه‌ها استفاده شود؛ مسیری که می‌تواند به تداوم و گسترش زیست قرآنی در محیط‌های علمی کمک کند.

کد مطلب 6958412

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