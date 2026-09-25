به گزارش خبرگزاری مهر، امین سلاحورزیان با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه مرحله استانی طرح ملی «جایزه سراج» که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، شناسایی دانشجویان فاخر قرآنی و فراهم کردن زمینه معرفی و حمایت از آنان است؛ دانشجویانی که در کنار فعالیت‌های علمی، در عرصه قرآن و فرهنگ قرآنی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: حدود ۷۰ نفر از دانشجویان استان رزومه و کارنامه قرآنی خود را برای حضور در این طرح ارسال کرده‌اند که این میزان مشارکت، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانشگاه‌های لرستان در حوزه فعالیت‌های قرآنی است و ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیت را نشان می‌دهد.

«جایزه سراج» برای نخستین‌بار در لرستان اجرا شد

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان ادامه داد: طرح «جایزه سراج» برای نخستین‌بار در استان لرستان و با همکاری دانشگاه لرستان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد بین‌المللی امامت و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان برگزار شده است.

سلاحورزیان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً برگزاری یک مراسم و اهدای جایزه نیست، بلکه باید دانشجویان فعال در حوزه قرآن شناسایی شوند، ظرفیت‌های آنان مورد توجه قرار گیرد و از این افراد به‌عنوان الگوهای موفق در محیط دانشگاه بهره گرفته شود.

دانشگاه؛ بستری برای پیوند علم و فرهنگ قرآنی

وی با بیان اینکه دانشگاه تنها محل کسب دانش تخصصی نیست، گفت: دانشگاه می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نیز نقش مهمی داشته باشد؛ بنابراین حضور دانشجویان فعال قرآنی در چنین محیطی یک ظرفیت ارزشمند است که باید تقویت شود.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان افزود: دانشجویان فعال در حوزه قرآن علاوه بر فعالیت‌های قرآنی، در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و آموزشی نیز حضور دارند و همین مسئله موجب می‌شود معرفی آنان بتواند تصویری از پیوند میان علم، فرهنگ و معارف قرآنی در محیط دانشگاه ارائه دهد.

ضرورت الگوسازی از دانشجویان فعال قرآنی

سلاحورزیان با اشاره به ضرورت الگوسازی برای نسل جوان، بیان کرد: امروز بیش از گذشته به معرفی الگوهای قرآنی در محیط‌های علمی نیاز داریم. دانشجویانی که در کنار تحصیل و فعالیت‌های تخصصی خود در مسیر قرآن حرکت می‌کنند، می‌توانند برای دیگر دانشجویان نیز الگو باشند و زمینه مشارکت بیشتر آنان را در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: دیده شدن فعالیت‌های قرآنی دانشجویان و حمایت از آنان می‌تواند انگیزه بیشتری برای استمرار فعالیت این افراد ایجاد کند و از سوی دیگر، دانشجویان بیشتری را به حضور در عرصه‌های قرآنی ترغیب کند.

تلاش برای تبدیل فعالیت‌های قرآنی به جریان دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی «جایزه سراج»، تقویت جریان زیست قرآنی در دانشگاه‌هاست؛ به این معنا که فعالیت‌های قرآنی از برنامه‌های مقطعی و مناسبتی فراتر رفته و به بخشی از فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبدیل شود.

سلاحورزیان ادامه داد: برای تحقق این هدف لازم است دانشجویان فعال قرآنی شناسایی شده و میان آنان ارتباط و تعامل بیشتری ایجاد شود. شکل‌گیری چنین شبکه‌ای می‌تواند ظرفیت دانشجویان مؤمن و اثرگذار را در سطح استان و در ادامه در سطح کشور به یکدیگر پیوند دهد.

نقش جهاد دانشگاهی در اجرای طرح «جایزه سراج»

وی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح گفت: سازمان قرآنی دانشگاهیان جهاد دانشگاهی بر روند اجرای طرح «جایزه سراج» در دانشگاه‌های سراسر کشور نظارت دارد و اجرای آن در استان‌ها نیز با همکاری مجموعه‌های دانشگاهی و فرهنگی دنبال می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با بیان اینکه تجلیل از دانشجویان فاخر قرآنی نباید صرفاً یک اقدام نمادین تلقی شود، افزود: حمایت و معرفی این دانشجویان نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی روی نسل جوان است؛ چراکه آنان می‌توانند در آینده نیز در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

دانشجویان قرآنی؛ ظرفیتی برای تقویت هویت فرهنگی دانشگاه

سلاحورزیان تأکید کرد: دانشجویان فعال قرآنی صرفاً افرادی با دانش و مهارت قرآنی نیستند، بلکه می‌توانند با تعهد دینی و فرهنگی خود بر فضای دانشگاه اثر بگذارند و در شکل‌گیری هویت قرآنی در محیط‌های علمی نقش داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح تجلیل از دانشجوی برتر قرآنی استان توسط جهاد دانشگاهی، بیان کرد: این برنامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با هدف تربیت نسلی مؤمن، انقلابی و قرآن‌محور در دانشگاه‌ها طراحی شده است.

شناسایی نخبگان جوان قرآنی و حمایت از آنان

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان، شناسایی نخبگان جوان قرآنی، الگوسازی از آنان و فراهم کردن زمینه حمایت از این افراد را از محورهای اصلی این طرح دانست و افزود: جامعه دانشگاهی به الگوهایی نیاز دارد که بتوانند در کنار موفقیت علمی، در حوزه فرهنگی و قرآنی نیز اثرگذار باشند.

سلاحورزیان گفت: برگزاری طرح‌هایی مانند «جایزه سراج» فرصت مناسبی برای شناسایی این ظرفیت‌هاست و کمک می‌کند دانشجویانی که سال‌ها در عرصه‌های مختلف قرآنی فعالیت کرده‌اند، بیشتر دیده شوند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم این طرح‌ها افزود: اگر فرآیند شناسایی، معرفی، حمایت و شبکه‌سازی میان دانشجویان قرآنی استمرار پیدا کند، می‌توان زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای گسترده‌تر از دانشجویان فعال و اثرگذار قرآنی در دانشگاه‌های استان و کشور را فراهم کرد.

هدف «جایزه سراج»؛ تداوم و گسترش زیست قرآنی

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان اظهار کرد: هدف نهایی «جایزه سراج» آن است که فعالیت‌های قرآنی دانشجویان دیده شود، برای آنان انگیزه ایجاد شود و از ظرفیت این جوانان برای تقویت فضای قرآنی دانشگاه‌ها استفاده شود؛ مسیری که می‌تواند به تداوم و گسترش زیست قرآنی در محیط‌های علمی کمک کند.