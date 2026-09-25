پلمب واحد غیرمجاز و آلاینده ضایعات پلاستیکی در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دالوند در سخنانی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و همچنین پایش‌های مستمر و گشت‌های شبانه‌روزی کارشناسان و نیروهای محیط زیست، یک واحد ضایعات پلاستیکی که به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: در جریان بازدید و بررسی‌های میدانی مشخص شد این واحد فاقد مجوزهای قانونی لازم بوده و فعالیت آن به شیوه غیراصولی، موجب ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شده است.

صدور اخطار زیست‌محیطی و پلمب واحد متخلف

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست الیگودرز تصریح کرد: پس از شناسایی این واحد، اخطاریه‌های زیست‌محیطی لازم صادر و موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری شد که در نهایت با دستور قضایی، این واحد پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

دالوند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده و فاقد مجوز، گفت: پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و خدماتی و همچنین شناسایی مراکز جمع‌آوری و پردازش ضایعات بدون مجوز با جدیت در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست قرار دارد.

تأکید بر مشارکت مردم در شناسایی واحدهای آلاینده

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و آلاینده زیست‌محیطی، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند یا از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند.