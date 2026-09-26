تعیین تکلیف واگذاری و مولدسازی املاک در ۴ شهر استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح شنبه در چهاردهمین جلسه هیئت نمایندگی و مولدسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار کرد: موضوعات مختلف حوزه املاک بررسی و درباره پرونده‌های مطرح‌شده تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: در این نشست، واگذاری ۲ مورد ملک به ادارات دولتی در شهرهای بوشهر و دیر و همچنین واگذاری چهار مورد از اراضی تصرفی تنگک تعیین تکلیف شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: واگذاری یک مورد زمین به عنوان معوض ۱۰ درصد شهرداری گناوه نیز در این جلسه به تصویب رسید و یک مورد استرداد ملک به منابع طبیعی تعیین تکلیف شد.

آماده‌سازی زمین تجاری خورموج برای مزایده

کشوریان با اشاره به دیگر مصوبات جلسه بیان کرد: شناسایی زمین در شهر خورموج برای بررسی ظرفیت و امکان‌سنجی مولدسازی در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: همچنین مقرر شد یک قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر خورموج برای انجام فرآیند مزایده آماده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف املاک، صیانت از حقوق دولت و مردم، تسریع در واگذاری‌های قانونی و استفاده از ظرفیت املاک دولتی در مسیر مولدسازی از اهداف برگزاری مستمر جلسات هیئت نمایندگی و مولدسازی است.