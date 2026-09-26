به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی دستگاه‌های حاکمیتی و مجموعه‌های قرآنی پیرامون «نهضت زندگی با آیه‌ها» امروز، شنبه چهارم مهرماه، در مجموعه سرچشمه تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، در این نشست با اشاره به اهداف طرح «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، تمرکز بر آیات اساسی و کلیدواژه‌های قرآنی بود تا مفاهیم قرآن از سطح آشنایی فردی فراتر رفته و به بخشی از گفتمان عمومی و مسلمات فکری جامعه تبدیل شود.

وی افزود: تلاش شده است با کار مستمر بر مفاهیم قرآن کریم، زمینه شکل‌گیری نگاه و جریان قرآنی در جامعه فراهم شود و قرآن در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم حضور پررنگ‌تری پیدا کند.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به جلوه‌های حضور قرآن در حوادث اخیر کشور گفت: در جریان این حوادث، شاهد جلوه‌هایی از پیوند مردم با قرآن بودیم و مشخص شد ارتباط جامعه با قرآن تنها به محافل و جلسات رسمی محدود نیست، بلکه آموزه‌های قرآنی می‌تواند در متن زندگی اجتماعی و شرایط حساس نیز ظهور و بروز داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه شرایط جدید کشور زمینه‌های تازه‌ای برای فعالیت‌های قرآنی ایجاد کرده است، تصریح کرد: در حوزه فعالیت‌های قرآنی نیز باید متناسب با شرایط جدید، رویکردها و برنامه‌ها را بازتعریف کنیم و از ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیریم.

وی ادامه داد: امروز زمینه فعالیت قرآنی در مساجد و محلات بیش از گذشته فراهم است و در مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات، نهادها، فضای مجازی و رسانه نیز ظرفیت‌های جدیدی برای ترویج فرهنگ قرآنی وجود دارد.

حسینی تأکید کرد: باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه فرهنگ قرآنی استفاده کنیم و تلاش داشته باشیم قرآن کریم بیش از گذشته در متن زندگی مردم و مناسبات اجتماعی حضور داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: هدف این طرح صرفاً افزایش تعداد برنامه‌ها و محافل قرآنی نیست، بلکه باید به دنبال شکل‌گیری یک جریان فکری و فرهنگی مبتنی بر قرآن در جامعه باشیم؛ جریانی که در تصمیم‌ها، رفتارها و مناسبات اجتماعی مردم نیز اثرگذار باشد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: اگر مفاهیم اساسی قرآن به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود، قرآن از فعالیت‌های محدود و مناسبتی عبور کرده و به بخشی از فرهنگ عمومی مردم تبدیل خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری مجموعه‌های قرآنی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های موجود را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا حرکت قرآنی در جامعه تقویت شود و آموزه‌های قرآن بیش از پیش در زندگی فردی و اجتماعی مردم حضور پیدا کند.