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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

 قاچاقچیان موادمخدر درمحورهای کویری اصفهان زمین گیر شدند؛کشف۱۴کیلوشیشه

 قاچاقچیان موادمخدر درمحورهای کویری اصفهان زمین گیر شدند؛کشف۱۴کیلوشیشه

اصفهان-فرمانده یگان تکاوری استان اصفهان از اجرای یک عملیات پلیسی در محورهای کویری این استان خبر داد که طی آن، بیش از ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف و سه سوداگر مرگ دستگیر شدند.

سرهنگ روح‌الله فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و در راستای مقابله قاطعانه با قاچاق مواد مخدر، مأموران یگان تکاوری استان اصفهان با رصد دقیق اطلاعاتی و کنترل محسوس و نامحسوس محورهای مواصلاتی، طرح تشدید مبارزه با سوداگران مرگ را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده یگان تکاوری استان اصفهان افزود: در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند در یکی از محورهای کویری استان، مأموران به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که با سرعت غیرمجاز در حال تردد بود، مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

وی با اشاره به اقدام متهمان برای فرار از قانون تصریح کرد: راننده خودرو به محض مشاهده مأموران، بدون توجه به علائم هشداردهنده و دستور ایست پلیس، اقدام به افزایش سرعت و فرار کرد؛ اما با هوشیاری، مهارت رانندگی و به‌کارگیری تجهیزات پلیسی توسط نیروهای یگان تکاوری، این خودرو پس از طی مسافتی تعقیب و گریز متوقف و محاصره شد.

سرهنگ فاطمی در ادامه به بازرسی دقیق از خودرو اشاره کرد و گفت: در بازرسی فنی و تخصصی از این سواری، مقدار ۱۴ کیلو و ۴۹۵ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع «شیشه» که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این عملیات ۳ متهم سوداگر مرگ دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و ادامه بازجویی‌های تخصصی برای کشف سرنخ‌های بیشتر و شناسایی سرشبکه‌های احتمالی، به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تحویل داده شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس استان اصفهان با اشراف کامل بر محورهای مواصلاتی، اجازه نخواهد داد که سوداگران مرگ به اهداف شوم خود دست یابند و با هرگونه اقدام مخل امنیت به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6959013

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