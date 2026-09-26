 قاچاقچیان موادمخدر درمحورهای کویری اصفهان زمین گیر شدند؛کشف۱۴کیلوشیشه

سرهنگ روح‌الله فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و در راستای مقابله قاطعانه با قاچاق مواد مخدر، مأموران یگان تکاوری استان اصفهان با رصد دقیق اطلاعاتی و کنترل محسوس و نامحسوس محورهای مواصلاتی، طرح تشدید مبارزه با سوداگران مرگ را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده یگان تکاوری استان اصفهان افزود: در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند در یکی از محورهای کویری استان، مأموران به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که با سرعت غیرمجاز در حال تردد بود، مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

وی با اشاره به اقدام متهمان برای فرار از قانون تصریح کرد: راننده خودرو به محض مشاهده مأموران، بدون توجه به علائم هشداردهنده و دستور ایست پلیس، اقدام به افزایش سرعت و فرار کرد؛ اما با هوشیاری، مهارت رانندگی و به‌کارگیری تجهیزات پلیسی توسط نیروهای یگان تکاوری، این خودرو پس از طی مسافتی تعقیب و گریز متوقف و محاصره شد.

سرهنگ فاطمی در ادامه به بازرسی دقیق از خودرو اشاره کرد و گفت: در بازرسی فنی و تخصصی از این سواری، مقدار ۱۴ کیلو و ۴۹۵ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع «شیشه» که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این عملیات ۳ متهم سوداگر مرگ دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و ادامه بازجویی‌های تخصصی برای کشف سرنخ‌های بیشتر و شناسایی سرشبکه‌های احتمالی، به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تحویل داده شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس استان اصفهان با اشراف کامل بر محورهای مواصلاتی، اجازه نخواهد داد که سوداگران مرگ به اهداف شوم خود دست یابند و با هرگونه اقدام مخل امنیت به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.