به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد امید باقری صبح شنبه در نشست خبری که در آستانه هفتم مهر روز آتشنشان برگزار شد، اظهار کرد: آمار حریقهای شهر اصفهان در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ پنج درصد کاهش یافته و در ششماهه اول ۱۴۰۵ نیز کاهش محسوس حوادث ثبت شده است.
وی ادامه داد: کاهش پنج درصدی حریق نتیجه اقدامات پیشگیرانه، تعامل با انبوهسازان و شرکتهای سیستمهای اعلام و اطفاء، ارزیابی کامل ریسک محلات شهر بر اساس نقشه بهرهبرداری خطر و همکاری شهروندان بوده است.
کاهش ۲۷ درصدی آمار حوادث شهری در ۶ ماهه امسال
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۶ ماهه نخست سالجاری نیز کاهش حدود ۱۰ درصدی حریق نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده، افزود: کاهش ۲۷ درصدی آمار حوادث در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز محقق شده است.
آتشپاد باقری با اشاره به اینکه سند استراتژیک سازمان آتشنشانی زیر نظر شهرداری تدوین و شاخصها تا افق ۱۴۱۰ مشخص شده است، خاطرنشان کرد: ارزیابی ریسک کل شهر اصفهان بر اساس ۳۲ معیار و زیرمعیار در ۱۵ منطقه انجام و نقشه خطر تهیه شده است.
وی با بیان اینکه استاندارد ۶۴۳ بهطور کامل اجرایی شده و استقرار نیرو و خودرو بر اساس نقاط استراتژیک و حفظ زمان رسیدن برنامهریزی میشود، گفت: همچنین میزان تماسهای اشتباه با سامانه ۱۲۵ با آموزش در مدارس و مهدکودکها هشت درصد کاهش یافته و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۵ حدود ۱۸ هزار تماس با این سامانه برقرار شده است.
زمان رسیدن به محل حادثه در جنگ به ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه کاهش یافت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اصفهان با بیان اینکه زمان رسیدن به محل حادثه یکی از شاخصهای کلیدی است، ابراز کرد: پروژه عملیات پیشرفته با محور هوشمندسازی، ارتقای سامانه فرماندهی و دیسپچ، مسیریابی هوشمند با تبلت در ایستگاهها و سامانه پایش زمان اجرا شده است.
به گفته وی، با تماس با سامانه ۱۲۵، موقعیت تماسگیرنده از طریق BTS و پیامک GIS مشخص میشود. در حالت عادی زمان رسیدن حدود سه دقیقه و ۴۳ ثانیه و در دوران جنگ چهلروزه با استقرار گسترده در پهنه شهر به حدود ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه کاهش یافت.
بیشترین حادثه حریق در مردادماه اتفاق افتاد
آتشپاد باقری با اشاره به اینکه ۵۳ درصد عملیات ۶ ماهه ما موارد مرتبط با حوادث، ۱۲ درصد خدمات ایمنی و ۳۵ درصد عملیات اطفا حریق بوده است، اضافه کرد: بیشترین آمار حریق در مردادماه و بیشترین فراوانی زمانی حوادث از ظهر تا عصر با ۳۶ درصد ثبت شده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در فصول سال، تابستان با ۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته است، خاطرنشان کرد: قطعی برق و محبوس شدن در آسانسور، رویارویی با مار در فصل گرم و حریق خودرو و منازل از عوامل افزایش آمار تابستانه بوده است.
آتشنشانی اصفهان ناجی جان ۸ هزار و ۴۶۲ شهروند
آتشپاد باقری با اشاره به اینکه حوادث آسانسور در سال جاری ۳۵ درصد کاهش داشته است، افزود: طی این مدت خوشبختانه کاهش ۱۵ درصدی تصادفات، ۲۳ درصدی سقوط درخت، ۱۲ درصدی محبوس شدن در اماکن، ۳۵ درصدی سقوط و ۲۶ درصدی حوادث در کوه صفه ثبت شده است.
به گفته وی، برای کوه صفه طرح سهبعدی با همکاری دانشگاه و خبرگان اجرا، نقاط کارگاه و کابلکشی مشخص و ارزیابی ریسک کامل انجام شده که همین امر در کاهش حوادث موثر بوده است.
وی با بیان اینکه حریق ضایعات نیز با اتاق فکر و همکاری معاونت خدمات شهری کاهش ۲۲ درصدی داشته است، ابراز کرد: همچنین کاهش سه درصدی حریق ماشین تجاری، هشت درصدی حریق و ۱۰ درصدی حریق وسیله نقلیه و ۱۲ درصدی حریق درخت و فضای سبز و پست برق در مقایسهها اعلام شده است.
آتشپاد باقری افزود: در سال گذشته همکاران آتشنشانی جان هشت هزار و ۴۶۲ نفر گرفتار در حوادث و آتشسوزیها را نجات دادند.
به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، میانگین سن حادثهدیدگان ۳۵ سال بوده و منطقه هشت بهدلیل جمعیت بالا بیشترین حجم عملیات را داشته است.
نجات جان ۱۱۷ نفر از غرقشدگی در زایندهرود
آتشپاد باقری همچنین شمار نجات یافتگان از غرق شدن در رودخانه زاینده رود را ۱۱۷ نفر اعلام کرد و افزود: شمار فوتی ها ۱۱ نفر بوده که این آمار مربوط به استان است و تنها شامل شهر اصفهان نمی شود.
وی با بیان اینکه نقشه توپوگرافی رودخانه زاینده رود در زمان خشکی توسط تیم نجات غریق آتشنشانی انجام و نقاط حادثه خیز در بستر رودخانه شناسایی شده شده، اضافه کرد: باید توجه داشت که اتشنشانی اصفهان ربات غواص را رونمایی کرده و حتی تیم ربات غواص به لرستان اعزام کردیم؛ همچنین پهپاد اتشنشانی اصفهان برای حادثه پل b1 کرج اعزام شد.
خودروی MCU فرماندهی سیار رونمایی میشود
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اصفهان با بیان اینکه چهار ماه قبل از جنگ چهلروزه، ۳۵ رویه استاندارد عملیاتی (SOP) جدید تدوین و آموزشها افزایش یافت، گفت: ۲۸ ایستگاه و ستاد فرماندهی به مخازن آب ۱۰ هزار لیتری، دیزلژنراتور، مخازن سوخت و موقعیتهای پشتیبان مجهز شدند؛ همچنین ستاد فرماندهی با ۲ بکآپ فعال بود تا در صورت اصابت، عملیات ادامه یابد.
آتشپاد باقری از رونمایی خودروی MCU بهعنوان ستاد فرماندهی سیار در هفتم مهر خبر داد و گفت: این خودرو از معدود نمونهها در غرب آسیا است و امکان فرماندهی میدانی کامل را فراهم میکند.
اضافه شدن سگهای مردهیاب به تیم عملیات جستجوی آتشنشانی اصفهان
وی هزینه این خودرو و تجهیزات را حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد کرد و اظهار کرد: همچنین دستگاه زندهیاب ۶ سنسوره خریداری شد، ۲ قلاده سگ به تیم جستوجو اضافه شد و آتشنشانی اصفهان تنها سازمانی در کشور است که هم سگ زندهیاب و هم سگ مردهیاب دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پک آواربرداری کامل شد و تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی و پرتوی نیز هفتم مهرماه امسال رونمایی میشود.
آتشپاد باقری تأکید کرد: در جنگ چهلروزه از ۱۲۰ عملیات در بیش از ۱۱۰ عملیات حضور داشتم و حدود ۹۵ تا ۹۸ درصد آنها را شخصاً همراهی کردم؛ همچنین با امادگی که داشتیم زمان پاسخ کاهش یافت و فرماندهان ابتدا ارزیابی و سپس نیرو اعزام میکردند.
آموزش تخصصی ۳۰ آتشنشان در دوره خلبانی پرنده هدایتپذیر از راه دور
وی با بیان اینکه واحد سلامت روان در سازمان فعال شده و کارشناس بهصورت موردی اعزام میشود، ادامه داد: عینکهای واقعیت مجازی برای شبیهسازی آموزشی بهصورت پایلوت برای پرسنل و شهروندان استفاده میشود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه۳۰ آتشنشان دوره تخصصی خلبانی پرنده هدایتپذیر از راه دور دیدند و تیم رباتیک ۴۲ نفره فعال است، گفت: پهپاد اطفا، پهپاد کاوش با دوربین حرارتی، پهپاد مستندسازی، ربات آتشنشان و ربات غواص در اختیار سازمان است.
آتشپاد باقری تصریح کرد: سامانه جامع حریق و حوادث برای نخستین بار در کشور تدوین و اجرا شده و ابعاد کامل هر حادثه ثبت و تحلیل میشود.
۲۰۰ نفر نیروی جدید استخدام میشوند
وی افزود: ۲۸۴ نیروی جدیدالاستخدام به سازمان اضافه میشوند؛ حدود ۲۰۰ نفر در هفتم مهر و بقیه حدود یک هفته بعد. امید است تعدادی آتشنشان خانم نیز در مراحل نهایی پذیرفته شوند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: نیروی عملیاتی فعلی حدود ۵۲۰ نفر است و ضریب استاندارد منابع انسانی حدود ۷۰ درصد برآورد میشود. با ورود نیروهای جدید، تعداد کل پرسنل سازمانی به حدود ۹۰۰ نفر نزدیک خواهد شد.
آخرین وضعیت ایمنی بازار بزرگ اصفهان
آتشپاد باقری درخصوص ایمنی بازار بزرگ اصفهان گفت: این بازار ۳۱ سرا دارد و دستورالعملهای ایمنی پیگیری شده است. سیمکشیهای تارعنکبوتی با همکاری اداره برق تا پشت درب مغازهها اصلاح شده، آموزش کار با سیلندر به کسبه ارائه شده، جانمایی مخازن انجام شده، ارزیابی کامل ریسک صورت گرفته، پمپهای قوی و هیدرانتها تقویت شده و موتورهای چهارچرخ کمعرض تأمین شده است.
وی با بیان اینکه پهپاد کاوش برای رصد دمای نقاط و ربات آتشنشان در مسیرهای کمعرض به کار گرفته میشود و بازار از نظر هوشمندسازی رصد میشود، اضافه کرد: فضای حدود یک کیلومتری از میدان نقش جهان تا امام علی نیز پوشش ایمنی یافته است.
آتشپاد باقری همچنین به رونمایی از پلاک ایمنی در بستر اپ اصفهان من در هفتم مهر اشاره کرد و گفت: این پلاک مزیت رقابتی برای ساختمانهای ایمن ایجاد میکند و امید است روزی قیمتگذاری املاک نیز بر اساس سطح ایمنی انجام شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این سازمان، دانشمحور و برنامهمحور تا افق ۱۴۱۰ حرکت میکند، ادامه داد: بیش از یکصد مقاله ملی و بینالمللی توسط همکاران منتشر شده، اختراعاتی ثبت شده و رتبههای ورزشی و پژوهشی کسب شده است.
آتشپاد باقری افزود: چهار کمیته جدید از جمله هسته فناوران و کمیته فنی فعال شده و هر اقدام نیازمند تأیید خبرگان سازمانی است، در حالی که سرعت عمل و آمادگی عملیاتی حفظ شده است.
وی درباره پیگیری استاندارد تجهیزات و ایمنی پروژهها نیز گفت: مکاتبات لازم برای پایداری استاندارد انجام و در صورت مشاهده نقص در دستگاهها و تجهیزات، موضوع اعلام میشود؛ نمونه آن چرخگوشتهاست که با باریکتر شدن لوله و کوتاهتر شدن سیم، حوادث مرتبط کاهش یافت.
تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی و پرتویی رونمایی میشود
آتشپاد باقری افزود: همه این موارد در اتاق فکر و کارگروه پیشگیری سازمان بررسی و در صورت نیاز مکاتبه میشود اگر صدای سازمان شنیده نشود، خوشبختانه دادستان شهر اصفهان بدون تعارف به موضوع ورود کرده است زیرا ایمنی هیچ تعارفی با کسی ندارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سند راهبردی شهرداری، ایمنی و تابآوری شهری بهعنوان یکی از اهداف کلان تعریف شده و ۱۰ تا ۱۲ استراتژی ذیل آن آمده است؛ از این رو پروژههای شهری نیز صدای آتشنشانی را میشنوند و کوتاه آمدن درباره پرونده یا ساختمان ناایمن در دستور کار نیست. هرچند قانون اجازه ورود اجباری به منازل را نمیدهد اما مردم همکاری میکنند.
آتشپاد باقری با اشاره به تجربه جنگ چهلروزه تأکید کرد: فرماندهی میدان عملیات بر عهده آتشنشانی بود. شهرداران مناطق و مسئولان خدمات شهری در چارچوب سامانه فرماندهی حادثه (ICS) با تواضع کنار رئیس ایستگاه میایستادند و میپرسیدند چه کمکی لازم است. این تعامل باعث مدیریت مطلوب بحران در شهر شد.
وی درباره تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی و پرتوی نیز گفت: این مجموعه در هفتم مهر رونمایی خواهد شد.
نظر شما