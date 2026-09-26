به گزارش خبرنگار مهر، انرژی هسته‌ای در ایران طی سال‌های اخیر به بخش جدایی‌ناپذیری از روند توسعه علمی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و انرژی تبدیل شده است. سخنان اخیر رئیس جمهوری در سازمان ملل نیز بر همین جایگاه استوار بود. مسعود پزشکیان در این سخنرانی تأکید کرد که ایران انرژی هسته‌ای را برای توسعه و پیشرفت می‌خواهد و نه برای ساخت سلاح یا تهدید دیگران و در عین حال بر برخورداری ایران از حق استفاده صلح‌آمیز از دانش و فناوری هسته‌ای تأکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه سال‌هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با زبان سانتریفیوژ، غنی‌سازی، تحریم و بمب سخن می‌گویند، اما برای ملت ما فناوری هسته‌ای بخشی از حق توسعه است، عنوان کرد که «انرژی هسته‌ای برای بیماران ما درمان، برای کشاورزی، امنیت غذایی، برای صنعت، فناوری و برای آینده، برقی پایدار است. ایران نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف‌نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای.»

انرژی هسته‌ای و چشم‌انداز تولید ۲۰ هزار مگاوات برق

همانطور که رئیس جمهور در نیویورک بیان کرد، دانش هسته‌ای در کنار نقشی که در پزشکی، کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند؛ برای آینده برق کشور و پایداری تولید، این انرژی حیاتی نیز از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. موضوعی که پیش از این توسط محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم مطرح و سخن از تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا سال ۱۴۲۰ به میان آمده بود. چشم‌اندازی که براساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده در سال ۱۳۷۹ از سوی رهبر شهید و تأکید آن بر تنوع‌بخشی به منابع انرژی و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و طراحی پروژه‌هایی چون «ایران‌مکران»، «ایران‌هرمز»، «واحد سوم بوشهر» و پروژه‌ای در استان گلستان ترسیم شده و به گفته محمد اسلامی، هر کدام از این پروژه‌ها، می‌تواند سالانه یک میلیارد یورو صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی به دنبال داشته و ایران را به سمت کربن صفر سوق دهند.

با توجه به اهمیت این موضوع، اندیشکده حکمرانی هوشمند نشستی با حضور کارشناسان، پدافندغیرعامل، صنعت انرژی و زیرساخت، امنیت اقتصادی، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های آینده، توسعه پایدار اقتصادی، اصناف، شرکت‌های صنعتی، تجار کالا و انرژی، نظامی و انتظامی، مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و حامل‌های انرژی برگزار کرد.

سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ابتدای این نشست به جایگاه انرژی هسته‌ای در تولید برق کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: انرژی هسته‌ای در سبد انرژی ایالات متحده بیش از ۱۸ درصد نقش دارد و باعث شده این کشور همچنان دارنده بزرگترین ناوگان هسته‌ای در سطح جهان باشد و ۷۸۲ تراوات ساعت برق هسته‌ای تولید کند.

جایگاه برق هسته‌ای در کشورهای مختلف/بازگشت به اتم

این متخصص حوزه انرژی خاطرنشان کرد: مطابق داده‌های عمومی و آشکار، فرانسه یکی از بزرگترین تولید کنندگان برق هسته‌ای است و بیش از ۶۷ درصد برق مورد نیاز این کشور با نیروگاه‌های اتمی تأمین می‌شود. میزان تولید برق اتمی در فرانسه به حدود ۳۶۵ تراوات رسیده است.

این کارشناس ارشد انرژی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای نقش محوری و استراتژیک در کره جنوبی ایفا می‌کند، گفت: در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲ درصد از برق تولیدی این کشور یعنی حدود ۱۸۰ تراوات ساعت، هسته‌ای بود.

وی با اشاره به وضعیت برق هسته‌ای در ژاپن، تصریح کرد: پس از فاجعه تاسف‌بار فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، ژاپن تمامی راکتورهای هسته‌ای خود را به دلایل ایمنی تعطیل کرد و شبکه این کشور به شدت به واردات پرهزینه گاز طبیعی مایع و زغال‌سنگ وابسته شد. با این حال، به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور واردات سوخت فسیلی و فشارهای اقتصادی بر صنایع، طی ۱۰ سال گذشته با جدیّت روند بازگشایی راکتورها با اعمال استانداردهای ایمنی جدید و ارتقایافته را از سرگرفت. در نتیجه این سیاست، در سال ۲۰۲۴، سهم هسته‌ای ژاپن به هشت درصد یعنی حدود ۸۵ تراوات ساعت رسید.

وی افزود: کشور همسایه شمالی آمریکا یعنی کانادا هم که از شرایط بسیار مناسبی برای تکیه بر منابع آب برای تولید برق برخوردار است و بخش بزرگی از برق این کشور توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین می‌شود نیز، از توسعه برق هسته‌ای غافل نشده و طبق آخرین آمار، حدود ۱۳.۵ درصد یعنی بیش از ۸۱ تراوات ساعت برق این کشور به وسیله نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌شود.

مدنی ادامه داد: سهم برق اتمی در سبد انرژی اسپانیا به عنوان آفتابی‌ترین کشور اروپا با بیش از ۵۲ تراوات ساعت تولید، به حدود ۲۰ درصد رسیده است. نگاه اسپانیا به برق اتمی، مانند یک لنگرگاه ثبات برای شبکه برق این کشور است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۴، نیروگاه‌های هسته‌ای سوئد حدود ۳۰ درصد از کل برق این کشور یعنی حدود ۴۹ تراوات ساعت را تامین کردند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره وضعیت تولید برق هسته‌ای در بریتانیا، گفت: سهم انرژی هسته‌ای در سبد انرژی بریتانیا در سال ۲۰۲۴، ۱۲.۳ درصد معادل ۳۷.۳ تراوات ساعت بود. با توجه به فرسودگی برخی از راکتورهای قدیمی، بریتانیا قصد دارد با احداث نیروگاه‌های جدید و همچنین تمرکز ویژه بر توسعه و تجاری‌سازی راکتورهای کوچک ماژولار، ظرفیت انرژی پایه خود را برای دهه‌های آتی تضمین و تقویت کند.

مدنی گفت: فنلاند هم با اتخاذ استراتژی تقویت امنیت انرژی از طریق احداث پروژه‌های زیربنایی، اخیراً فاز سوم نیروگاه هسته‌ای اولکیلوتو را که یکی از مدرن‌ترین راکتورهای اروپا است، وارد مدار کرد. با این اقدام، سهم انرژی هسته‌ای فنلاند در سال ۲۰۲۴ به رقم چشمگیر ۳۹.۱ درصد معادل ۳۱.۱ تراوات ساعت ارتقا یافت.

مدنی تصریح کرد: در بلژیک، انرژی هسته‌ای با تولید حدود ۳۰ تراوات ساعت برق در سال ۲۰۲۴، همچنان سهم عمده و ۴۰.۵ درصدی از تامین انرژی شبکه را بر عهده داشت. بحث بر سر زمان‌بندی فاز خروج از انرژی هسته‌ای در این کشور سال‌هاست که صرفا در محافل سیاسی در جریان است. اگرچه برنامه‌های اولیه دولت مبتنی بر تعطیلی کامل و سریع تمامی راکتورها بود، اما بحران‌های امنیتی تامین انرژی در اروپا موجب شد تا دولت بلژیک با بازنگری در سیاست‌های خود، زمان فعالیت برخی راکتورهای کلیدی را بازهم به تعویق بیندازد.

مدنی با بیان اینکه برق هسته‌ای در جمهوری چک نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، گفت: در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد برق این کشور توسط نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین شد و میزان تولید برق هسته‌ای به ۲۸ تراوات ساعت رسید.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به وضعیت هلند هم اشاره و تصریح کرد: سهم انرژی هسته‌ای در این کشور بادخیز اندک و در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۲.۸ درصد و معادل ۳.۴ تراوات ساعت بود، اما با درک نیاز به تنوع در منابع، دولت اخیر برنامه‌های مدونی برای احداث گسترده راکتورهای جدید و افزایش سهم هسته‌ای اعلام کرده است.

تجربه آلمان و ایتالیا در کنار گذاشتن برق هسته‌ای

وی در ادامه تجربه آلمان در کنار گذاشتن برق هسته‌ای و چالش‌های پس از آن هم اشاره و تصریح کرد: این کشور کل نیروگاه‌های هسته‌ای خود را در سال ۲۰۲۳ خاموش کرد و تولید برق هسته‌ای را به صفر رساند. همین تصمیم باعث شد تا این کشور در بحران‌هایی چون توقف واردات گاز از روسیه با مشکل مواجه و ناچار شد به تولید انرژی از کثیف‌ترین منبع سوخت فسیلی یعنی زغال‌سنگ و واردات گسترده برق از فرانسه هسته‌ای روی آورد. تولید برق هسته‌ای در ایتالیا نیز صفر است و همین مسأله باعث شده این کشور برای تولید برق تا حد زیادی به واردات گاز وابسته باشد.

مدنی خاطرنشان کرد: مرور جایگاه برق هسته‌ای در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که رویکرد جهانی طی دهه اخیر به سمت تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و ارتقاء جایگاه برق هسته‌ای رفته است. رویکردی که خود را در تولید ۵۲۰ برابری نیروگاه اتمی بوشهر، یعنی حدود ۲۶۶۷ تراوات‌ساعت برق هسته‌ای در جهان در سال ۲۰۲۴ نشان داده است.

ناترازی انرژی در ایران و راه نجات برق هسته‌ای

وی در ادامه به اهمیت توسعه برق هسته‌ای در ایران همگام با رویکرد جهانی و همچنین مسأله ناترازی اشاره و تأکید کرد: با توجه به این وضعیت، توسعه برق هسته‌ای یکی از محورهای اصلی برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور است.

این کارشناس ارشد انرژی وضعیت کنونی تولید برق ایران را ترسیم کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از برق کشور به گاز طبیعی وابسته است و همین وابستگی، به یک ناترازی انرژی در کشور دامن زده و باعث چالش‌هایی چون اختلال در تولید صنایع سنگین و اصناف خرد تا تشدید قاچاق سوخت پشتیبان و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات امنیتی شده و بودجه عمومی دولت، رفاه خانوار، شاخص‌های زیست‌محیطی و کلان‌روندهای امنیت ملی را به‌طور همزمان تحت‌الشعاع قرار داده است.

مدنی خاطرنشان کرد: توسعه و تنوع‌دهی به منابع تولید برق، علاوه بر اینکه می‌تواند پاسخی مناسب و مبتنی بر پدافند غیرعامل به تمامی چالش‌های بالا باشد، برای جا نماندن و همراهی با روندهای بین‌المللی چون گسترش استفاده از خودروهای برقی و برقی‌سازی حمل و نقل و تأمین انرژی مورد نیاز زیرساخت‌های هوش مصنوعی، ضروری است.

وی با بیان اینکه در این تنوع‌بخشی، برق هسته‌ای باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌کشور و در ادامه سازمان انرژی اتمی هم با درک همین جایگاه و اهمیت، برنامه تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا سال ۱۴۲۰ را تدوین کرده‌اند. تحقق این برنامه به حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیاز دارد و عمدتاً در مناطق مستعد ساحلی به‌ویژه در جنوب کشور جانمایی و برنامه‌ریزی شده است تا ضمن دسترسی به منابع عظیم آب خنک‌کننده، محرک توسعه اقتصاد دریامحور در سواحلی همچون مکران باشد.

برق هسته‌ای چطور به توسعه حمل و نقل برقی کمک می‌کند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به موضوع برقی‌سازی حمل و نقل اشاره و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند پاسخی درخور به ناترازی فزاینده بنزین و گازوئیل و آلودگی متمرکز و شدید هوای کلان‌شهرها باشد. جایگزینی میلیون‌ها خودروی بنزینی با خودروهای الکتریکی (EV) پتانسیل آن را دارد که تقاضای مهارگسیخته و بیش از ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین در روز را به شدت کاهش داده و کشور را از واردات پرهزینه بنزین بی‌نیاز کند. اما اگر در وضعیت کنونی ناوگان میلیونی خودروهای برقی وارد چرخه حمل‌ونقل کشور شود و انرژی الکتریکی مورد نیاز آنها همچنان توسط نیروگاه‌های فرسوده حرارتی که خود درگیر کمبود مزمن گاز طبیعی و اجبار به سوزاندن گازوئیل و مازوت هستند، تامین شود، سیاست برقی‌سازی در عمل بی فایده خواهد بود؛ چون آلودگی هوا و مصرف سوخت صرفاً از اگزوز پراکنده خودروها در کف خیابان‌ها، به دودکش متمرکز نیروگاه‌ها در حاشیه شهرها منتقل و ناترازی گاز در فصول سرد بیش از پیش تشدید می‌شود. بنابراین برای تحقق واقعی و سودآور برقی‌سازی حمل و نقل، شبکه برق کشور نیازمند تزریق هزاران مگاوات توان الکتریکی جدید، پایدار و بدون انتشار کربن همچون برق هسته‌ای است.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: نیروگاه‌های هسته‌ای، به دلیل ماهیت تولید خطی، مستمر و بار پایه (Baseload) خود، ایده‌آل‌ترین و منطقی‌ترین منبع برای پشتیبانی از شارژ ناوگان برقی هستند. در ساعات پایانی شب که تقاضای تجاری و صنعتی شبکه کاهش می‌یابد، راکتورهای هسته‌ای همچنان با ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در حال تولیدند و این انرژی مازاد و ارزان می‌تواند مستقیماً به باتری‌های ناوگان حمل‌ونقل تزریق شود، بدون آنکه فشاری به منابع گاز طبیعی وارد یا آلاینده‌ای منتشر شود.

وی به آثار اقتصادی اجرای این برنامه به ویژه در بخش سوخت هم اشاره کرد و گفت: هزینه تامین برق یک خودروی الکتریکی براساس تعرفه‌های مصوب داخلی، به مراتب کمتر از بهای تمام‌شده، وارداتی و قاچاق‌پذیر بنزین است. دولت با قطع چرخه باطل واردات بنزین و حذف یارانه‌های پنهان قاچاق، می‌تواند منابع مالی عظیم آزادشده را به صندوق‌های توسعه زیرساخت‌های هوشمند شارژ و فرآیند تامین مالی پروژه‌های کلان (Project Finance) برای احداث راکتورهای جدید هسته‌ای و شبکه‌های هوشمند شارژ خودرو را تسهیل کند.

برق هسته‌ای، تجدیدپذیرها و امنیت شبکه؛ اولویت چیست؟

مدنی با مقایسه اقتصادی برق هسته‌ای و دیگر شیوه‌های تجدیدپذیر، گفت: با افزایش سهم پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی در شبکه، نیاز به احداث هزاران کیلومتر خطوط انتقال جدید، استقرار سیستم‌های ذخیره‌سازی مکانی و گران‌قیمت (باتری‌های لیتیوم-یون با عمر محدود)، و از همه مهمتر، حفظ نیروگاه‌های فسیلی به عنوان ظرفیت پشتیبان برای زمان‌های بدون آفتاب و باد، به شدت افزایش می‌یابد. همچنین در شبکه‌هایی با ضریب نفوذ بالای انرژی‌های تجدیدپذیر متغیر، هزینه‌های ادغام شبکه و بالانس فرکانس می‌تواند هزینه نهایی و واقعی برق را برای مصرف‌کننده و بخش صنعت تا چندین برابر افزایش دهد.

وی ادامه داد: بنابراین یک ترکیب بهینه و متوازن متشکل از ظرفیت بالای انرژی هسته‌ای به‌عنوان نیروی دیسپچ‌پذیر و بار پایه، در کنار تجدیدپذیرها، کمترین هزینه سیستمیک را برای کربن‌زدایی عمیق، پایداری ولتاژ و امنیت عرضه به همراه دارد. در شرایط اقلیمی و زیرساختی ایران، یک راکتور هسته‌ای با ضریب دسترسی بالغ بر ۹۰ درصد، قادر است بار پایه شبکه را به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول تامین کند. تجربه موفق فعالیت نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی اتمی بوشهر گواه این مدعاست که در طول سال‌های فعالیت خود، توانسته است از مصرف بیش از ۱۰۵ میلیون بشکه سوخت فسیلی جلوگیری کرده و معادل میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد.

برق هسته‌ای و پدافند غیرعامل

وی در ادامه به ضرورت توسعه برق هسته‌ای از منظر پدافند غیرعامل هم اشاره و تصریح کرد: زیرساخت‌های انرژی کشور طی سال‌های اخیر، زیر سایه تهدیدات ژئوپلیتیک، حملات مستقیم نظامی، خرابکاری‌های سایبری و تحریم مواجه بوده است. در این شرایط ما باید الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کنیم. در همین راستا، سازمان پدافند غیرعامل در سال‌های اخیر دکترین و تدابیر گسترده‌ای برای ایمن‌سازی، مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و حساس در برابر طیف وسیعی از تهدیدات نوین، از جمله حملات سخت نظامی با موشک‌های سنگرشکن، حملات نرم و بدافزاری، پالس‌های الکترومغناطیسی و نشت احتمالی مواد شیمیایی و پرتوی، تبیین و به مرحله اجرا گذاشته است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی ساختاری و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در امتداد نوار ساحلی مکران، دریای عمان و خلیج فارس، گفت: در سناریوهای بحرانی و انهدام شبکه‌های تامین سوخت فسیلی، این راکتورها می‌توانند به عنوان لنگرگاه‌های شبکه به تولید بی‌وقفه خود ادامه دهند.

راکتورهای کوچک ماژولار؛ نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای

وی با اشاره به اهمیت توجه به راکتورهای ماژولار کوچک به عنوان یک موضوع نوین و کاملا عملیاتی در شرایط فعلی جهان و منطبق با الزامات پدافند غیرعامل، تصریح کرد: نسل جدید راکتورهای ماژولار کوچک (SMR) و راکتورهای پیشرفته نسل سوم و چهارم، مجهز به سیستم‌های ایمنی غیرفعال هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه وخیم نظیر قطع کامل برق سایت یا از بین رفتن پمپ‌های خنک‌کننده، بدون نیاز به کوچکترین دخالت اپراتور انسانی یا نیروی برق خارجی، صرفاً با استفاده از قوانین بنیادین فیزیک نظیر جریان همرفتی طبیعی مایعات، انبساط حرارتی و نیروی جاذبه، زنجیره واکنش خاموش شده و هسته را خنک نگه می‌دارند. این ویژگی، ایمنی و مصونیت مطلق نیروگاه‌های هسته‌ای نسل جدید را در برابر سناریوهای خرابکارانه و توحش دشمنانمان و حتی حوادث طبیعی تضمین می‌کند.

مدنی تصریح کرد: البته ضرورت توسعه این راکتورها فقط الزام پدافند غیرعاملی نیست و توجیه علمی اقتصادی نیز دارد چون فناوری هسته‌ای در سال‌های اخیر از ساخت راکتورهای غول‌پیکر گذر کرده و به سمت توسعه راکتورهای کوچک ماژولار (SMR) با ظرفیت تولید ۱۰ تا ۳۰۰ مگاوات، و میکرو راکتورها رفته است. توسعه این راکتورها، راهکاری استراتژیک، ایمن و حیاتی برای تمامی کشورها در جهت تضمین امنیت تامین انرژی، کربن‌زدایی از صنایع سخت و تولید انعطاف‌پذیر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این فناوری مزایای راهبردی و منحصربه‌فردی دارد که مستقیماً می‌تواند با کاهش ریسک سرمایه و تسریع در احداث، ایمنی غیرفعال و مصونیت مطلق و تولید همزمان برق و حرارت صنعتی و حتی شیرین‌سازی آب دریا، گره‌های کور صنعت و انرژی ایران را باز کند.

بدون تولید برق پایدار، از توسعه هوش مصنوعی باز می‌مانیم

وی در بخش دیگری از این نشست به موضوع روندهای جهانی به ویژه هوش مصنوعی و نقش برق در فراهم کردن زمینه‌های اولیه برای همراهی با این روند اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های پردازشگری هوش مصنوعی نیازمند دسترسی به توان الکتریکی بدون کوچک‌ترین وقفه با قابلیت اطمینان فوق‌العاده ۹۹.۹۹ درصد است. افت ولتاژ شبکه یا قطعی جریان حتی برای کسری از ثانیه می‌تواند منجر به اختلالات شدید محاسباتی، نابودی مدل‌های در حال آموزش و خسارات سنگین مالی به دیتاسنترها شود. منابع برق تجدیدپذیر به دلیل ماهیت نوسانی، قادر به تامین این ضریب اطمینان بدون باتری‌های بسیار گران‌قیمت با طول عمر محدود نیستند. بنابراین توسعه برق هسته‌ای به عنوان منبعی مطمئن و پایدار، برای جا نماندن کشور از این روند جهانی بسیار ضروری است.

برق هسته‌ای و کمک به صنعت، اصناف و تجارت

وی در ادامه و در پاسخ به چالش‌های بیان شده میهمانان حاضر در نشست، با اشاره به اهمیت تأمین مداوم برق برای صنایع، اصناف و تجارت کالا، گفت: ناترازی و قطعی مکرر برق در پیک تابستان و قطع ضربتی گاز در اوج سرمای زمستان، دومینوی مخرب و زنجیره‌واری را در زنجیره تامین، تولید و ارزش اقتصاد ایران ایجاد کرده است که بیشترین آسیب آن متوجه بخش‌های مولد اقتصاد، بازار کار و سرمایه‌گذاران است. برنامه تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای با رویکردهایی که به آن اشاره شد می‌تواند پاسخی مناسب هرچند حداقلی به این چالش باشد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: شرکت‌های بزرگ و استراتژیک صنعتی شامل مجتمع‌های فولادسازی، مس، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی که شریان‌های اصلی ارزآوری و اشتغال‌زایی کشور هستند، در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارند. در مواجهه با قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و تکلیفی برق و گاز از یک سو و از سوی دیگر حملات بربری رژیم جنایت‌کار و متوحش آمریکا و نایب کودک کش او در منطقه به زیر ساخت‌های محدود تولید برق فعلی کشور، این مجتمع‌ها میلیاردها دلار عدم‌النفع، توقف تولید و خسارت مستقیم تجهیزاتی متحمل می‌شوند. تامین برق و حرارت از طریق فناوری هسته‌ای و با رعایت اصل پراکندگی، چه با اتصال به شبکه ملی پایدار و چه از طریق استقرار راکتورهای اختصاصی SMR برای منابع ویژه اقتصادی و شرکت‌های صنعتی، می‌تواند این صنایع مادر را نسبت به شوک‌های تامین گاز زمستانی و خاموشی‌های تابستانی موارد گهانی دیگر کاملاً ایزوله کند و به آن‌ها استقلال انرژی ببخشد.

مدنی خاطرنشان کرد: اصناف، کسب‌وکارهای خرد و شبکه‌های توزیع مویرگی، در خط مقدم زنجیره تامین مایحتاج عمومی جامعه قرار دارند. قطعی مکرر و پیش‌بینی‌نشده برق شهری باعث فساد هزاران تن مواد غذایی و دارویی در سردخانه‌ها و یخچال‌های فروشگاهی، از کار افتادن شبکه‌های مخابراتی محلی، اختلال گسترده در سامانه‌های پرداخت الکترونیک و توقف ارائه خدمات روزمره به شهروندان می‌شود. این اختلالات مستمر، علاوه بر تحمیل خسارات اقتصادی مستقیم و کاهش گردش مالی اصناف، باعث ایجاد موجی از نارضایتی اجتماعی و احساس ناامنی روانی در سطح جامعه می‌شود. افزون بر این، بسیاری از اصناف و مجتمع‌های تجاری برای فرار از قطعی برق، مجبور به سرمایه‌گذاری خارج از برنامه برای خرید و نصب موتورهای برق دیزلی و ژنراتورهای بنزینی شده‌اند. ورود هزاران دیزل ژنراتور کوچک به سطح شهرها، خود باعث بلعیده شدن سوخت یارانه‌ای، تشدید تصاعدی آلودگی صوتی و انتشار سمی در معابر شهری می‌شود. معماری یک شبکه توزیع قدرتمند و پایدار با پشتوانه برق بار پایه هسته‌ای، تاب‌آوری جامعه شهری را به شکل محسوسی افزایش داده و این هزینه‌های اضافی و تورم‌زای تحمیل شده به بخش خدمات را کاهش می‌دهد.

مدنی افزود: با این رویکرد و به طور کلی، هدف‌گذاری تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا افق سال ۱۴۲۰، صرفاً یک پروژه زیرساختی و مهندسی نیست، بلکه می‌تواند در امنیت اقتصادی، پدافند غیرعامل، توسعه صنعتی، برقی‌سازی حمل‌ونقل و آماده‌سازی کشور برای اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، هرچند محدود اما نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه در کنفرانس‌های اخیر کاپ ۲۸ و کاپ ۲۹ بر لزوم سه‌برابر شدن ظرفیت هسته‌ای جهان تا سال ۲۰۵۰ تاکید شد، خاطرنشان کرد: بنابراین این هدف‌گذاری کلان نه تنها بخش قابل توجهی از تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی ایران در قبال معاهدات تغییرات اقلیمی و کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای را پوشش می‌دهد بلکه با آزادسازی منابع ارزشمند فسیلی که پیش‌تر در کوره‌های نیروگاه‌ها به دود و آلاینده تبدیل می‌شدند، موتور محرک صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و خلق ثروت پایدار ملی خواهد شد.