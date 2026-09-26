صفوی: بیش از ۲ کیلومتر شبکه آبرسانی پلنگرد اجرا شد

سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل عملیات توسعه شبکه آبرسانی روستای پلنگرد و ورود این شبکه به مدار بهرهبرداری خبر داد.
وی اظهار کرد: برای توسعه شبکه آبرسانی این روستا ۲ هزار و ۸۰ متر لولهگذاری انجام شد که با اجرای آن، زیرساخت آبرسانی در بخشهای مورد نیاز روستا تقویت شد.
مدیر امور آب و فاضلاب اسلامآبادغرب افزود: پس از تکمیل عملیات، بیش از ۷۰ انشعاب خانگی به شبکه آبرسانی متصل شدند و مشترکان امکان استفاده از خدمات آبرسانی پایدار را پیدا کردند.
صفوی با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: توسعه شبکه آبرسانی پلنگرد با هدف تقویت زیرساختهای موجود و ارتقای سطح خدماترسانی به ساکنان روستا انجام شده است.
وی تصریح کرد: تکمیل و بهرهبرداری از این طرح، زمینه دسترسی مشترکان جدید به شبکه آبرسانی را فراهم کرده و بخشی از نیازهای زیرساختی روستا در حوزه آب را پوشش داده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلامآبادغرب خاطرنشان کرد: توسعه شبکههای آبرسانی در روستاها از برنامههای این مجموعه است و اجرای طرحهای مرتبط با این حوزه با هدف بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت خدماترسانی به روستاییان دنبال میشود.
نظر شما