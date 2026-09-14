سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح توسعه شبکه آبرسانی و رفع مشکل کم‌آبی در پنج روستای شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش پایداری خدمات انجام شده است.

وی افزود: در روستای چنگر جلیلوند ۱۵۰ متر شبکه توزیع آب با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۶۳ میلی‌متر اجرا شد که با بهره‌برداری از این شبکه، آب پایدار برای حدود ۱۲۰ مشترک این روستا تأمین شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب ادامه داد: توسعه شبکه در این روستا با هدف تقویت خدمات آبرسانی و پاسخگویی به نیاز مشترکان انجام گرفت و موجب بهبود وضعیت تأمین آب شد.

صفوی با اشاره به اقدامات انجام شده در مجتمع توه سرخک گفت: در روستای پلنگرد، پس از شناسایی نشت در لوله رانش چاه این مجتمع، عملیات رفع نشتی و ترمیم شکستگی ایجاد شده در لوله گالوانیزه چهار اینچی انجام شد.

وی تصریح کرد: با ترمیم این شکستگی، جریان آب در شبکه مجدداً پایدار شد و مشکل ایجاد شده در روند آبرسانی برطرف شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب خاطرنشان کرد: این عملیات در مجموع به رفع مشکل کم‌آبی و بهبود وضعیت آبرسانی چهار روستای تحت پوشش مجتمع توه سرخک منجر شده است.

صفوی تأکید کرد: توسعه شبکه و رفع نواقص موجود در تأسیسات آبرسانی با هدف ارتقای پایداری خدمات و تأمین آب مورد نیاز مشترکان روستایی ادامه خواهد داشت.