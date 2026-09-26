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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

مستند «مَش‌فاطمه» آماده پخش شد

مستند «مَش‌فاطمه» آماده پخش شد

مستند «مَش‌فاطمه» با روایتی از زندگی سردار شهید محمدجعفر سعیدی آماده پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل متوسلیان دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمدجعفر سعیدی، از پایان تولید مستند «مَش‌فاطمه» از مجموعه «عاشقانه‌های جنگ» خبر داد و گفت: این اثر پس از نزدیک به هفت سال پیگیری و با ورود مرکز آفرینش‌های هنری نیروی دریایی سپاه به فرآیند تولید، در شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسید.

وی افزود: مستند «مَش‌فاطمه» به نویسندگی و کارگردانی میثم دره‌شولی، روایتی از زندگی سردار شهید محمدجعفر سعیدی و سال‌های طولانی چشم‌انتظاری و بی‌خبری همسر شهید فاطمه خدری، است که تلاش دارد بخشی از ابعاد کمتر دیده‌شده زندگی این شهید را از زاویه زندگی خانوادگی و صبوری‌های همسرش روایت کند.

متوسلیان در پایان اظهار کرد: این مستند پس از انجام مراحل پژوهش، پیش‌تولید، تصویربرداری و مصاحبه‌های مختلف، آماده پخش شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مستند «مَش‌فاطمه» دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۹:۵۵ تا ۱۰:۱۵ صبح از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

فرزانه دهقانی پژوهشگر، مجید حاجبی تهیه‌کننده و میثم دره‌شولی نویسنده و کارگردان این مستند هستند.

کد مطلب 6959194

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