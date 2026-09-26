به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل متوسلیان دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید محمدجعفر سعیدی، از پایان تولید مستند «مَشفاطمه» از مجموعه «عاشقانههای جنگ» خبر داد و گفت: این اثر پس از نزدیک به هفت سال پیگیری و با ورود مرکز آفرینشهای هنری نیروی دریایی سپاه به فرآیند تولید، در شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسید.
وی افزود: مستند «مَشفاطمه» به نویسندگی و کارگردانی میثم درهشولی، روایتی از زندگی سردار شهید محمدجعفر سعیدی و سالهای طولانی چشمانتظاری و بیخبری همسر شهید فاطمه خدری، است که تلاش دارد بخشی از ابعاد کمتر دیدهشده زندگی این شهید را از زاویه زندگی خانوادگی و صبوریهای همسرش روایت کند.
متوسلیان در پایان اظهار کرد: این مستند پس از انجام مراحل پژوهش، پیشتولید، تصویربرداری و مصاحبههای مختلف، آماده پخش شده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، مستند «مَشفاطمه» دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۹:۵۵ تا ۱۰:۱۵ صبح از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
فرزانه دهقانی پژوهشگر، مجید حاجبی تهیهکننده و میثم درهشولی نویسنده و کارگردان این مستند هستند.
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