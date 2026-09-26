چین و آمریکا درباره تعرفه برخی کالای غیرحساس به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کاخ سفید اعلام کرد چین و آمریکا بر سر پیشنهادهایی برای اعمال تعرفه‌های مطلوب‌تر بر ۳۰ میلیارد دلار کالای غیرحساس در مبادلات دوطرف به توافق رسیده‌اند.

دو کشور همچنین کارگروهی برای رفع موانع دسترسی به بازار در بخش کشاورزی تشکیل دادند. صادرات آمریکا شامل محصولات کشاورزی، آبزیان، چوب، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی و واردات این کشور از چین شامل لوازم خانگی کوچک، اسباب‌بازی، تزئینات و صندلی خودرو کودک خواهد بود.

چین همچنین متعهد شده است در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ هر سال دست‌کم ۱۰ میلیون تن زغال‌سنگ از آمریکا وارد کند. دو طرف همچنین درباره رفع نگرانی‌های آمریکا در زمینه کمبود عناصر نادر خاکی و دیگر مواد معدنی حیاتی و بازگشت سطح محموله‌ها به میزان مناسب گفت‌وگو کردند.

کاخ سفید اعلام کرد شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ درباره مسائل جهانی از جمله روسیه، کره شمالی و ایران نیز گفت‌وگو کردند و به ادعای کاخ سفید بر این موضوع تأکید داشتند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. دو طرف همچنین بر ایجاد روابط راهبردی باثبات تأکید و درباره کنترل تسلیحات میان آمریکا، روسیه و چین رایزنی کردند.

چین و آمریکا همچنین توافق کردند برای فناوری‌های نوظهور مرتبط از اصطلاح «ابرهوش» استفاده کنند و گفت‌وگویی دوجانبه درباره خطرات و مزایای این فناوری‌ها ایجاد کنند. نخستین نشست این گفت‌وگو قرار است تا نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود.