افزایش قیمت سوخت در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، چین از ساعت ۲۴ روز ۲۴ سپتامبر قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داده است.
بر اساس اعلام کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، قیمت بنزین استاندارد ۳۹۵ یوان و گازوئیل ۳۸۵ یوان در هر تن افزایش یافته است.
بر اساس اعلام کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، از ساعت ۲۴ روز ۲۴ سپتامبر، قیمت بنزین و گازوئیل استاندارد در بازار داخلی این کشور طبق سازوکار فعلی قیمتگذاری باید بهترتیب ۸۳۰ یوان و ۸۰۰ یوان در هر تن افزایش مییافت، اما پس از اعمال سیاستهای کنترلی، افزایش واقعی قیمتها بهترتیب ۳۹۵ یوان و ۳۸۵ یوان در هر تن تعیین شد.
شینهوا گزارش داد تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نوسانات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از عوامل اصلی این افزایش بودهاند. قیمت نفت پس از نوسانات اخیر، در روزهای گذشته بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین همچنین از شرکتهای نفتی این کشور خواسته است تولید و انتقال فرآوردههای نفتی را بهگونهای سازماندهی کنند که عرضه پایدار در بازار تضمین شود. دستگاههای مسئول محلی نیز موظف شدهاند نظارت بر بازار را افزایش داده و با تخلفات قیمتی برخورد کنند.
این کمیسیون تأکید کرده است با توجه به تداوم ابهام در تحولات ژئوپلیتیکی، تأثیر وضعیت خاورمیانه بر قیمت جهانی نفت باید بهطور مستمر مورد توجه قرار گیرد.
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