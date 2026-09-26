روزهای مملو از شکست برای ترامپ؛ از ایران تا اوکراین و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد، طی روزهای گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارائه یک نمایش قدرتمندانه از خود در عرصه بین الملل شکست خورد و نتوانست دیدگاه تحلیلگران را مبنی بر این که وی با بحران های شدیدی در عرصه های داخلی و خارجی از جمله تنش با ایران و هم پیمانان دست و پنجه نرم می کند، تغییر دهد.

سخنرانی در سازمان ملل

بر اساس این گزارش، سخنرانی ترامپ در سازمان ملل نشان داد که وی از زمان بازگشت به کاخ سفید ارکان نظام بین الملل که بر پایه قواعد مشخص بنا شده متزلزل کرده است. علاوه بر آن، ترامپ از تریبون صلح آمیز سازمان ملل ایران را به نابودی تهدید کرد.

وی همچنین از سیاست های خصمانه خود در قبال ونزوئلا دفاع کرده و تلویحا گفت که ممکن است استفاده از نیروی نظامی برای تحقق اهداف آمریکا را متوقف نکند.

دیدار با رئیس جمهور چین

رویترز درباره نشست ترامپ با رئیس جمهور چین گزارش داد، صحنه های رسمی این نشست بیانگر محتوای تُهی آن با وجود پرونده های مورد اختلاف مانند هوش مصنوعی، تایوان، تجارت و ایران نیست.

به نظر می رسد نتیجه ملموس تر این سفر بر تمدید آتش بس تجاری میان آمریکا و چین به مدت ۲ ماه دیگر محدود می شود.

جنگ علیه ایران

مقاومت و پایداری ایران در برابر آمریکا با وجود تجاوزات نظامی و تحریم های اقتصادی همچنان ادامه دارد و تبدیل به یکی از پیچیده ترین و سخت ترین پرونده های سیاست خارجه آمریکا طی دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ شده است.

این جنگ که با مخالفت های گسترده مردمی رو به رو و منجر به ایجاد شکاف در پایگاه سیاسی ترامپ شده ممکن است باعث شود رئیس جمهور آمریکا در انتخابات میان دوره ای آتی تاوان سنگینی بپردازد چرا که حزب متبوعش با خطر از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان رو به رو است.

اکثر هم پیمانان اروپایی و آسیایی آمریکا با درخواست های ترامپ در خصوص کمک به این کشور در جنگ علیه ایران مخالفت کرده اند.

شکست در پرونده اوکراین

شکست تلاش های ترامپ برای فشار بر اوکراین و روسیه با هدف دستیابی به توافق آتش بس در بخش انرژی یکی دیگر از نشانه های کاهش نفوذ رئیس جمهور آمریکا است. این تلاش ها نتیجه قابل ذکری در بر نداشته است.

به نظر می رسد ترامپ نیز از خود می پرسد که در عرصه بین الملل تا چه حد نفوذ دارد؟