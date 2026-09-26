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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

خسارت‌ سیلاب به واحدهای مسکونی در مازندران ارزیابی شد

خسارت‌ سیلاب به واحدهای مسکونی در مازندران ارزیابی شد

میاندورود- مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از انجام ارزیابی‌های اولیه خسارت‌های سیلاب به واحدهای مسکونی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران میاندورود با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی و سیلاب اخیر اظهار کرد: در مناطق مختلف استان، واحدهای مسکونی بر اثر این حادثه آسیب دیده‌اند و ارزیابی اولیه خسارت‌ها انجام شده است.

وی افزود: اقدامات لازم برای بررسی میزان خسارت و پیگیری منابع مورد نیاز برای جبران آسیب‌های وارده در حال انجام است و بخشی از این روند از طریق اعتبارات دولتی و صندوق تأمین خسارت‌های ملی دنبال خواهد شد.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به گستردگی خسارت‌های واردشده، اظهار کرد: در میان بخش‌های آسیب‌دیده، حوزه‌های راهداری، مسکن و کشاورزی نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری هستند.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات ناشی از سیلاب تأکید کرد و خواستار تسریع در تأمین منابع و اجرای اقدامات بازسازی در مناطق خسارت‌دیده شد.

در ادامه، محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به آسیب پل بازیارخیل بر اثر سیلاب و بارندگی اخیر گفت: مجوزهای لازم برای احداث این پل دریافت شده و روند اجرای طرح باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت این مسیر در جابه‌جایی روستاییان و دسترسی مناطق پیرامونی افزود: با فراهم‌شدن مقدمات قانونی، عملیات بازسازی پل بازیارخیل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود.

در این نشست همچنین آخرین وضعیت راه‌ها، واحدهای مسکونی و سایر زیرساخت‌های آسیب‌دیده میاندورود بررسی و بر استفاده از ظرفیت اعتبارات موجود برای تسریع در روند بازسازی تأکید شد.

کد مطلب 6959211

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