خسارت‌ سیلاب به واحدهای مسکونی در مازندران ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر احمدی بعدازظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران میاندورود با اشاره به خسارتهای ناشی از بارندگی و سیلاب اخیر اظهار کرد: در مناطق مختلف استان، واحدهای مسکونی بر اثر این حادثه آسیب دیدهاند و ارزیابی اولیه خسارتها انجام شده است.
وی افزود: اقدامات لازم برای بررسی میزان خسارت و پیگیری منابع مورد نیاز برای جبران آسیبهای وارده در حال انجام است و بخشی از این روند از طریق اعتبارات دولتی و صندوق تأمین خسارتهای ملی دنبال خواهد شد.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به گستردگی خسارتهای واردشده، اظهار کرد: در میان بخشهای آسیبدیده، حوزههای راهداری، مسکن و کشاورزی نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری هستند.
وی بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات ناشی از سیلاب تأکید کرد و خواستار تسریع در تأمین منابع و اجرای اقدامات بازسازی در مناطق خسارتدیده شد.
در ادامه، محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با اشاره به آسیب پل بازیارخیل بر اثر سیلاب و بارندگی اخیر گفت: مجوزهای لازم برای احداث این پل دریافت شده و روند اجرای طرح باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر اهمیت این مسیر در جابهجایی روستاییان و دسترسی مناطق پیرامونی افزود: با فراهمشدن مقدمات قانونی، عملیات بازسازی پل بازیارخیل باید در کوتاهترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت راهها، واحدهای مسکونی و سایر زیرساختهای آسیبدیده میاندورود بررسی و بر استفاده از ظرفیت اعتبارات موجود برای تسریع در روند بازسازی تأکید شد.
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