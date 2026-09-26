سربازان؛ بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی کریمی ظهر شنبه در آیین رونمایی از مستند «به وقت ماندن» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بخش مهمی از تاریخ دفاع از کشور با حضور سربازانی رقم خورده که در حساس‌ترین مقاطع، مسئولیت دفاع از مرزها و امنیت سرزمین را بر عهده گرفته‌اند.

وی افزود: سربازی تنها یک دوره خدمت نیست، بلکه برای بسیاری از جوانان کشور به عرصه‌ای برای نشان دادن مسئولیت‌پذیری، شجاعت و پایبندی به دفاع از میهن تبدیل شده است و خاطرات و حماسه‌های آنان باید برای نسل‌های آینده روایت و ماندگار شود.

فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین با اشاره به نقش بی‌بدیل سربازان در دوران دفاع مقدس گفت: سربازان در نیروهای مسلح بازوی توانمند دفاع از وطن هستند و هرگاه پای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور در میان بوده، آنان با شجاعت در میدان حضور یافته‌اند.

کریمی ادامه داد: روایت زندگی و شهادت سربازان، بخشی از تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی است و پرداختن به این خاطرات می‌تواند ابعاد کمتر دیده‌شده‌ای از ایثار و فداکاری رزمندگان را برای جامعه به تصویر بکشد.

وی با اشاره به روحیه حماسی شهید آموسی عنوان کرد: در لحظات حساس پایانی، علی‌رغم تأکید بر ترک محل با شنیدن صدای پدافند، شهید آموسی با بصیرت و غیرت، آخرین خشاب خود را در سلاح قرار داد و تا آخرین لحظه برای دفاع از حریم کشور ایستادگی کرد و به فیض شهادت نائل آمد.

فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین خاطرنشان کرد: چنین روایت‌هایی نشان می‌دهد که دفاع از کشور در میدان عمل، نیازمند روحیه مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای فداکاری است و شهید آموسی نمونه‌ای از سربازانی است که در لحظه تصمیم، دفاع از میهن را بر حفظ جان خود مقدم دانست.

وی با تقدیر از عوامل تولید مستند «به وقت ماندن» گفت: تولید آثار مستند درباره شهدای نیروهای مسلح فرصتی برای ثبت بخشی از تاریخ شفاهی دفاع از کشور است و این آثار می‌توانند یاد و خاطره شهدایی را که در میدان دفاع از وطن جان خود را فدا کردند، برای نسل‌های بعد زنده نگه دارند.