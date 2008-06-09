مرقد شیخ محمد زاهد معروف به "پیر خضر شاهو" به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عصر روز گذشته با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی کردستان، مرقد شیخ محمد زاهد معروف به پیر خضر شاهو که از نوادگان حضرت امام موسی کاظم (ع) است در نزدیکی روستای پیرخضران به بهره برداری رسید.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه این مرقد اظهار داشت: اعتقاد و احترام به اهل بیت پیامبر(ص) در میان اهل سنت نیز همانند برادران اهل تشیع وجود دارد که نمونه آن حضور روزانه چند صد زواری است که به زیارت مرقد مطهر یکی از نوادگان حضرت امام موسی کاظم (ع) می آیند.

ماموستا محمد شیخ الاسلام افزود: ما از همه عزیزانی که زمینه های مرمت و بازسازی مرقد متبرک این حضرت را فراهم کردند صمیمانه سپاسگذاریم و امیدواریم که در سایه توکل به اهل بیت پیامبر(س) همواره در دستیابی به اهداف نظام اسلامی موفق باشیم.

وی در ادامه از مردم روستای پیرخضران خواست به نحو شایسته ای از این فضای معنوی محافظت کرده و با تمام توان از مهمانان و زوار این حضرت پذیرایی کنند.

این مرقد در زیربنایی بالغ بر 120 متر و با محوطه سازی یک هزار متری ساخته شده است.

مرمت و ساخت مرقد پیر حضر شاهو از مرداد ماه سال گذشته توسط شرکت آب و نیرو که مجری طرح سد آزاد به شمار می رود آغاز و خرداد سال جاری به بهره برداری رسید که در مجموع برای ساخت این فضا اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال هزینه شده است.