فکت چک؛ اخباری که ۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-«مقابله به مثل نظامی ایران» علیه کشورهای منطقه در مقابل محدودیت‌های هوایی

-حضور وزیر خارجه در نیویورک تا روز چهارشنبه و سفر هیئت فنی به آمریکا برای حضور در مذاکرات

-افزایش تعرفه واردات آیفون

-بسته بودن باب المندب برای کشتی‌های همه کشورها

-صدور حکم علیه باشگاه استقلال از سوی فیفا به دلیل پرونده شکایت فابیو کاریله

-انتشار ویدئویی غیرمستند از یک زائر امام رضا علیه السلام با مضمون پس گرفتن نذورات خود به دلیل فوت همسر

-ساخت برج‌های ۲۰ تا ۳۰ طبقه در شهر گرگان