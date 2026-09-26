فکت چک؛ اخباری که ۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-«مقابله به مثل نظامی ایران» علیه کشورهای منطقه در مقابل محدودیتهای هوایی
-حضور وزیر خارجه در نیویورک تا روز چهارشنبه و سفر هیئت فنی به آمریکا برای حضور در مذاکرات
-افزایش تعرفه واردات آیفون
-بسته بودن باب المندب برای کشتیهای همه کشورها
-صدور حکم علیه باشگاه استقلال از سوی فیفا به دلیل پرونده شکایت فابیو کاریله
-انتشار ویدئویی غیرمستند از یک زائر امام رضا علیه السلام با مضمون پس گرفتن نذورات خود به دلیل فوت همسر
-ساخت برجهای ۲۰ تا ۳۰ طبقه در شهر گرگان
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