به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری مشترک دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گیلان که همزمان با آیین تجلیل از خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همگی اهمیت دارند اما در شرایط کنونی، حفظ و تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: اگر مسئولان نتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، حتی بهترین برنامهریزیها نیز بدون همراهی جامعه به نتیجه نخواهد رسید؛ از این رو ایجاد فضای اعتماد و همدلی باید با توجه جدی به مشکلات واقعی مردم همراه باشد.
معیشت و درمان از دغدغههای اصلی مردم است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به مشکلات اقتصادی خانوارها بیان کرد: گرانی، اشتغال، هزینههای درمان، دارو، خدمات پزشکی و بیمارستانی از جمله دغدغههای جدی مردم است.
لقمانی ادامه داد: کارکنان مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه، این مسائل را از نزدیک لمس میکنند و اگر به دنبال تقویت اعتماد عمومی هستیم باید برای حل این مشکلات، برنامههای عملیاتی و مؤثر داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال در گیلان گفت: اگرچه نرخ بیکاری استان در مجموع پایینتر از متوسط کشور است، اما یکی از مسائل مهم گیلان، وجود شمار قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده بیکار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشاغل و صنایع موجود، مبتنی بر مهارت و دانش تخصصی نیستند و بیشتر به نیروی کار عمومی نیاز دارند؛ بنابراین برای ایجاد اشتغال پایدار جوانان تحصیلکرده باید به سمت سرمایهگذاریهای دانشبنیان، فناورانه و مبتنی بر علم حرکت کنیم.
تعاون میتواند مسیر اشتغال جوانان باشد
لقمانی تقویت بخش تعاون را یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد اشتغال جوانان دانست و اظهار کرد: نسل جدید الزاماً همان نگاه نسلهای گذشته به اشتغال را ندارد و جوان امروز ترجیح میدهد دانش و توانمندی خود را در مسیری به کار بگیرد که برای خودش ارزشآفرینی کند.
وی افزود: میتوان جوانان تحصیلکرده را در قالب تعاونیها گردهم آورد و ابزار کار و ظرفیتهای مورد نیاز را در اختیار آنان قرار داد تا خودشان کارآفرین و صاحب کسبوکار شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در سیاستهای حمایتی گفت: در شرایط خاص اقتصادی، تصمیمهای خاص نیز لازم است. اگر برای سرمایهگذار زمین و تسهیلات فراهم میکنیم، باید برای جوان تحصیلکرده نیز متناسب با شرایطش حمایتهای ویژه در نظر بگیریم.
صادرات ۸۵ میلیون دلاری تعاونیهای گیلان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به ظرفیت صادراتی تعاونیهای استان بیان کرد: تعاونیهای گیلان در دولت چهاردهم حدود ۸۵ میلیون دلار صادرات داشتهاند، در حالی که مجموع صادرات استان حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است.
لقمانی این میزان صادرات را نشاندهنده ظرفیت قابل توجه بخش تعاون دانست و گفت: با برنامهریزی و حمایت بیشتر میتوان سهم تعاونیها از صادرات استان را افزایش داد.
وی با اشاره به ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان گیلان اظهار کرد: حدود ۵۰۰ هزار نفر در تعاونیهای مرزنشینان استان عضویت دارند و برای هر عضو سهمیه ارزی ۴۵۰ دلاری در نظر گرفته شده است.
لقمانی افزود: مجموع این ظرفیت به حدود ۲۲۰ میلیون دلار میرسد که رقم قابل توجهی برای استان است و میتواند در توسعه تجارت، صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: با حمایت استاندار گیلان، ساماندهی تعاونیهای مرزنشینان و فراهم کردن شرایط استفاده از ظرفیتهای ارزی آنها در حال پیگیری است.
ثبت نزدیک به ۵۹ هزار فرصت شغلی در سامانه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین با اشاره به تعهدات اشتغال استان گفت: از تعهد اشتغال حدود ۵۲ هزار نفری استان، نزدیک به ۵۹ هزار اشتغال در سامانه مربوطه ثبت شده است.
وی تأکید کرد: اطلاعات این اشتغالها در سامانه ثبت شده و مشخصات افراد وجود دارد و امکان راستیآزمایی آمار نیز فراهم است.
لقمانی تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی را در ساماندهی روابط کار مؤثر دانست و افزود: این تشکلها میتوانند در پیگیری مسائل و مشکلات کارگران و کارفرمایان و انتقال مطالبات آنان نقش مهمی ایفا کنند.
وی از رشد ۲۸ درصدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی در گیلان خبر داد و گفت: تقویت تشکلهای صنفی و کارگری میتواند به بهبود گفتوگوی اجتماعی و حل مسائل جامعه کار و تولید کمک کند.
کاهش حوادث کار در اولویت است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروی کار اظهار کرد: حوادث ناشی از کار از موضوعات مهم حوزه کارگری است و هر حادثه منجر به فوت یا آسیب یک کارگر، علاوه بر فرد حادثهدیده، یک خانواده و محیط کار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
لقمانی ادامه داد: از دست دادن نیروی کار موجب آسیب به خانواده و ایجاد نگرانی در میان سایر کارگران میشود؛ بنابراین کاهش حوادث ناشی از کار از اولویتهای جدی مجموعه است و برنامهریزیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
وی با قدردانی از خبرنگاران، رسانهها را از عوامل مؤثر در ایجاد فضای همدلی، اعتماد و امیدآفرینی در جامعه دانست و گفت: همدلی به این معناست که همه مسئولان در هر جایگاهی وظیفه خود را به درستی انجام دهند و برای حل مسائل مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در پایان تأکید کرد: برای ارزشآفرینی و ارتقای جایگاه گیلان باید همه ظرفیتهای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و رسانهای استان در کنار یکدیگر قرار گیرد.
به گزارش مهر، نشست خبری مشترک دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گیلان با حضور مدیران و مسئولان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارهکل آموزش فنی و حرفهای، ادارهکل بهزیستی، ادارهکل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد.
در پایان این مراسم نیز از تعدادی از رسانههای منتخب و دارای مجوز گیلان به پاس همراهی و انعکاس اخبار و فعالیتهای دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجلیل شد.
نظر شما