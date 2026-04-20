لقمانی: مطالبات بخش تعاون باید با رویکرد فعال و منسجم پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه سیاست‌گذاری بخش تعاون استان گیلان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مهم‌ترین اولویت، تثبیت شرایط موجود و کاهش آسیب‌هاست و در گام بعدی باید به سمت توسعه حرکت کرد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه بدون ثبات امکان‌پذیر نیست، افزود: در شرایطی که با نوعی ابهام و ناپایداری مواجه هستیم، باید با نگاه واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کنیم و از تصمیم‌گیری‌های غیرواقعی پرهیز شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه سیاست‌گذاری، تصریح کرد: اگر بتوانیم در سال جاری وضعیت موجود را حفظ کنیم، اقدام مهمی انجام داده‌ایم و این رویکرد به معنای ناامیدی نیست، بلکه مبتنی بر درک صحیح از واقعیت‌هاست.

لقمانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش تعاون، گفت: عبور از شرایط فعلی نیازمند همکاری همه‌جانبه است و باید تلاش کنیم فشارهای اقتصادی کمترین آسیب را به مردم وارد کند.

عملکرد بخش تعاون گیلان در سال گذشته

وی در ادامه به عملکرد بخش تعاون استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: علی‌رغم مشکلات موجود، ۲۳ تعاونی در استان تشکیل و ۲۴ تعاونی نیز با ایجاد اشتغال برای ۴۹۶ نفر به بهره‌برداری رسید.

لقمانی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش روز سرمایه‌گذاری طرح‌های به بهره‌برداری رسیده است و بیش از ۸۰۰ مورد نظارت و بازرسی نیز برای صیانت از سلامت عملکرد تعاونی‌ها انجام شده است.

به گفته وی، در حوزه اشتغال نیز از مجموع تعهدات حدود ۲۳ هزار نفری استان، بخش قابل توجهی محقق شده که سهمی از آن مربوط به تعاونی‌هاست.

مدیرکل تعاون گیلان همچنین از تحقق ۳۴ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های استان خبر داد و گفت: این میزان صادرات نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این بخش در اقتصاد استان است.

تأکید بر مطالبه‌گری و پیگیری حقوق بخش تعاون

لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مطالبات بخش تعاون، اظهار داشت: نباید منتظر ماند تا حقوق این بخش به‌صورت خودکار محقق شود، بلکه لازم است با رویکردی فعال، منسجم و مطالبه‌گرانه، مسائل و نیازهای تعاونی‌ها از دستگاه‌های تصمیم‌گیر پیگیری شود.

وی افزود: بخشی از مشکلات تعاونی‌ها در سطح استان قابل حل است، اما برای حل برخی مسائل، نیاز به ورود نمایندگان مجلس، استانداری و مجموعه تصمیم‌سازان اقتصادی وجود دارد و این موضوع باید به‌صورت هدفمند دنبال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات تخصصی، خاطرنشان کرد: مسائل تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مرزنشینان، خدماتی، صنعتی و سایر گرایش‌ها باید احصا و دسته‌بندی شده و در قالب جلسات تخصصی و با حضور مسئولان مرتبط بررسی و پیگیری شود.

وی همچنین بر برگزاری جلسات مشترک با حضور استاندار و نمایندگان مجلس برای طرح مستقیم مسائل بخش تعاون تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به تسریع در حل مشکلات و تحقق مطالبات این بخش کمک کند.

آموزش و فعال‌سازی تعاونی‌های غیرفعال

لقمانی در ادامه به موضوع آموزش اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۴۴ هزار نفر-ساعت آموزش برای اعضا و مدیران تعاونی‌ها برگزار شده که نقش مهمی در ارتقای توانمندی این بخش داشته است.

وی همچنین از تشکیل تعاونی تأمین نیاز کارخانجات چای استان به عنوان یکی از اقدامات مهم یاد کرد و افزود: این اقدام در راستای ساماندهی این حوزه و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود انجام شده است.

مدیرکل تعاون گیلان با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی تعاونی‌های غیرفعال یا کم‌بازده، گفت: باید با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب، این تعاونی‌ها را به چرخه تولید بازگرداند.

وی در پایان بر رعایت قانون‌مداری، شفافیت مالی اتاق و اتحادیه‌ها و افزایش تعامل میان اتحادیه‌ها و اعضا تأکید کرد و افزود: اتاق تعاون باید نقش مؤثرتری در هدایت و تقویت این بخش ایفا کند تا شاهد رشد و پویایی بیشتر در اقتصاد استان باشیم.