استاندار گیلان: بروکراسی‌ های زائد تجاری حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس است ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» که با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی و فرماندهان شهید، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی باید بیش از گذشته بر منافع ملی تمرکز کرده و با هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کنیم.

وی با قدردانی از اتاق بازرگانی گیلان برای برگزاری این اجلاس، افزود: چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای گفتگو درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور و یافتن راهکارهای عملی برای رفع موانع تجاری است.

استاندار گیلان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، تصریح کرد: در دل بحران‌ها و تهدیدها می‌توان فرصت‌های بزرگی را شناسایی کرد و تصمیم‌های مهم و اثرگذار گرفت. امروز نیز باید از شرایط موجود برای بازتعریف مسیرهای تجاری کشور بهره ببریم.

حق‌شناس با انتقاد از برخی فرآیندهای پیچیده اداری در حوزه تجارت، گفت: حذف بروکراسی‌ های غیر ضروری و تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت و در نهایت ارزان‌تر شدن کالا برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان گیلان در حوزه حمل‌ونقل ترکیبی بیان کرد: در استان گیلان امکان بهره‌گیری همزمان از حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی فراهم است و این مزیت می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت کشور ایفا کند.

استاندار گیلان با اشاره به فعالیت بندر کاسپین و توسعه زیرساخت‌های دریایی در شمال کشور، تصریح کرد: امروز حمل‌ونقل کانتینری در بندر کاسپین در حال انجام است و ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر نیز توسعه قابل توجهی یافته است.

حق‌شناس از پیشرفت پروژه راه‌آهن رشت - آستارا خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این مسیر در حال انجام است و با تکمیل آن، حلقه مهمی از کریدور بین‌المللی شمال - جنوب تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در گذشته نگاه کشور بیشتر معطوف به مسیرهای جنوبی بوده است، تصریح کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که دریای خزر و ظرفیت‌های تجاری آن را جدی بگیریم. این یک فرصت تاریخی است که نباید از دست برود.

استاندار گیلان خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید پیشگام بهره‌برداری از این فرصت‌ها باشد، زیرا دولت‌ها بیش از هر چیز وظیفه ایجاد امنیت و فراهم کردن زیرساخت‌ها را بر عهده دارند و رونق تجارت با حضور مؤثر تجار و سرمایه‌گذاران محقق خواهد شد.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه هدف نهایی توسعه زیرساخت‌ها باید تأمین منافع مردم باشد، گفت: راهبرد اصلی ما این است که کالا با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسد و هزینه‌های تجارت و حمل‌ونقل کاهش یابد.

وی همچنین از توسعه ارتباطات هوایی استان خبر داد و افزود: پروازهای خارجی فرودگاه رشت از سر گرفته شده و برنامه‌ریزی برای افزایش مقاصد پروازی از جمله ترکیه و عمان در دستور کار قرار دارد.

استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج این اجلاس به افزایش حجم تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در گیلان و سراسر کشور منجر شود.

گفتنی است، اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» در راستای اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر و استان‌های شمالی کشور و با هدف بررسی ظرفیت‌ها و الزامات توسعه تجارت، شمال کشور با تأکید بر نقش مرز، گمرک و پایانه مرزی آستارا در تقویت کریدور بین‌المللی شمال - جنوب برگزار می شود.