مدیران باید در حفظ شعائر دینی پیشگام باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری در نشست مشترک ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص و شورای پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به شرایط فرهنگی جامعه اظهار کرد: در دوران غیبت، تقابل میان جریان انتظار و مظاهر ابتذال وجود دارد و اقدامات در این حوزه باید با پیوست فرهنگی و اعتقادی دنبال شود.

وی افزود: حرکت در مسیر اصلاح فرهنگی جامعه باید بر پایه «خودصیانتی» و «خودنظارتی» باشد تا افراد از درون و بر اساس باورهای ایمانی نسبت به اصلاح رفتار خود اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با تشریح نحوه برخورد با تخلفات اخلاقی بیان کرد: برخورد قضایی در این زمینه دو بعد دارد؛ یک بعد مربوط به مدیران و بعد دیگر مربوط به اشخاص است.

حسینی ادامه داد: در بحث مدیران، موضوع اصلی ترک‌فعل نسبت به نظارت بر زیرمجموعه است و مدیران باید نسبت به وظایف خود در این زمینه اهتمام داشته باشند.

وی تأکید کرد: در ادارات و دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان باید مصادیق و ارکان حجاب و عفاف را رعایت کنند و حراست دستگاه‌ها نیز باید در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه تدوین و اجرای اقدامات در حوزه عفاف و حجاب نیازمند دقت و دغدغه‌مندی است، گفت: اقدامات فرهنگی و سلبی باید با رعایت ملاحظات لازم انجام شود و نباید به‌گونه‌ای باشد که زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.نظارت بر بازار پوشاک تشدید می‌شود.

حسینی با تأکید بر نقش سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در نظارت بر صنوف و مشاغل آزاد تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید در زمینه عرضه محصولات و کالاها، به‌ویژه البسه زنانه، نظارت لازم را داشته باشند و از عرضه محصولاتی که خلاف عفت عمومی است جلوگیری کنند.

وی درباره نحوه اجرای اقدامات در مدارس نیز گفت: هیچ‌گونه اقدام سلبی در مدارس نباید انجام شود و وظیفه نظارت بر مدارس بر عهده آموزش و پرورش است؛ دستگاه قضایی نیز بر اساس گزارش بازرسان این نهاد اقدام خواهد کرد.