به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور در مدرسه نمونه دولتی آیتالله طالقانی تبریز، زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.
محمدزاده در جمع دانشآموزان این مدرسه و جمعی از شخصیتهای علمی و اجتماعی و دانشآموختگان دبیرستان آیتالله طالقانی، با اشاره به پیشینه علمی، فرهنگی و اجتماعی این مجموعه اظهار کرد: این مدرسه در طول سالهای گذشته زمینه رشد و شکوفایی چهرههای اثرگذار در عرصههای مختلف را فراهم کرده است.
وی افزود: دانشآموزان امروز در محیطی تحصیل میکنند که پیش از این، زمینه تربیت و پرورش بسیاری از چهرههای علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم کرده و قرار گرفتن در چنین مجموعهای، مسئولیت آنان را برای ساخت آینده خود و جامعه بیشتر میکند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: دانشآموزان باید با الگوگیری از دانشآموختگان موفق این مدرسه، تلاش و همت خود را برای دستیابی به موفقیت و ایفای نقشی مؤثر و مسئولانه در جامعه به کار گیرند.
محمدزاده با اشاره به مفهوم جدید سواد و تأکید بر ضرورت توجه به مهارتهای کاربردی گفت: سواد تنها به توانایی خواندن و نوشتن یا کسب مدارج دانشگاهی محدود نمیشود، بلکه مهم این است که فرد بتواند آموختههای خود را در زندگی به کار گیرد.
وی اظهار کرد: دانش و مهارت زمانی ارزشمند است که در رفتار، تصمیمگیری و نحوه تعامل فرد با جامعه نمود پیدا کند و به ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: انسان باسواد کسی است که بتواند از دانش و مهارت خود برای حل مسائل، تصمیمگیری درست و ایجاد اثر مثبت در جامعه استفاده کند.
وی با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان گفت: نسل جدید باید در کنار تحصیل و کسب دانش، خود را برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و نقشآفرینی در جامعه آماده کند.
محمدزاده در پایان گفت: آینده جامعه به دست همین نسل ساخته خواهد شد و دانشآموزان باید از فرصت دوران تحصیل برای تقویت دانش، مهارت، مسئولیتپذیری و توانایی اثرگذاری مثبت در جامعه بهره ببرند.
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