حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر به‌صورت مستمر ادامه دارد، تصریح کرد: گشت‌های نظارتی این اداره‌کل در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و عملکرد ناوگان را از نظر رعایت ضوابط، به‌ویژه ظرفیت مجاز مسافر، کنترل می‌کنند؛ بدون شک این روند تا تأمین ایمنی کامل سفرهای جاده‌ای ادامه خواهد یافت.

دشتی‌پور با تأکید بر اینکه رعایت ظرفیت مجاز، اصلی‌ترین عامل حفظ ایمنی مسافران در سفرهای جاده‌ای محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت، خطر بروز حوادث را به‌شدت افزایش می‌دهد و جان مسافران را به مخاطره می‌اندازد؛ به همین دلیل، برخورد با این تخلف در اولویت برنامه‌های نظارتی قرار دارد.

مدیرکل راهداری استان از مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا داشتن شکایت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود؛ این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

وی با اشاره به اینکه این دو اتوبوس در جریان کنترل و نظارت گشت‌های مشترک راهداری و پلیس راه شناسایی و متوقف شدند، اظهار داشت: تخلف این واحدها، سوار کردن ۲۰ مسافر بیش از تعداد صندلی‌های تعیین‌شده بود؛ این موضوع در حالی رخ داد که گشت‌های مشترک به‌صورت روزانه محورهای مواصلاتی استان را رصد می‌کنند و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.