کمک یک میلیارد و۵۰۰ میلیاردتومانی مردم دهاقان برای آزادی زندانیان

علی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عظمت جشن گلریزان در نزد خدا و نقش آن در استحکام خانواده‌ها، اظهار داشت: در این ماه مبارک رمضان، قبولی طاعات و عبادات همه را از خداوند خواستارم و پیشاپیش عید سعید و بزرگ فطر را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و اجر همه خیرین گرامی را نزد خداوند منان ویژه می دانم.

وی افزود: افراد خیر شهرستان در حوزه‌های مختلف حاضر هستند در سال گذشته ۵ بیمار سخت با رقمی حدود یک میلیارد تومان تحت مداوا قرار گرفتند و تمام هزینه توسط خبر پرداخت شد و در حوزه‌های مختلف از معدود شهرستانی هستیم که در سال گذشته در سطح مدارس شهرستان دهاقان ۱۲ مورد توزیع بسته پروتیین داشتیم.

فرماندار شهرستان دهاقان اذعان کرد: جهت آزادی ۸ زندانی جرایم غیر عمد در شهرستان دهاقان به ۳ میلیارد تومان نیاز داریم که به لطف خداوند و خیرین دهاقانی همان‌طور که در سال گذشته ۵ نفر آزاد شدند امسال هم این اتفاق خداپسندانه قطعاً میسر می‌شود.

وی گفت: هم‌چنین اتفاق بزرگی به نام شرکت تعاونی و توسعه شهرستان دهاقان هم با همت و حضور خیرین شکل گرفت و خوشبختانه در ماه گذشته شرکت تعاونی شروع به کار کرد و سود حاصله به مددجویان خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ما با طیفی مواجه هستیم که همیشه در صحنه حاضر هستند و مشکلات را رفع شود و خیرین همیشه یار و یاور ما هستند.

جمشیدیان گفت: برای بازگشت پدری به آغوش خانواده شما را خداوند انتخاب کرده و خداوند به دل افراد می‌اندازد تا قدم خیری بردارند پس خیرین باید قدر خود را بدانند.

وی عشق به امیرالمومنین را آغاز گلریزان زندانیان دانست و افزود: به نیت نخستین پیشوا و امام مان این اتفاق را رقم می‌زنیم تا اتفاقات مبارکی برای خانواده‌های ایرانی رقم بخورد.

فرماندار شهرستان دهاقان اعلام کرد: ایامی که گذشت شایع‌ترین افراد عالم یعنی رژیم صهیونیست مجدداً دستشان را به خون مظلومان آغشته کردند و راهپیمایی روز قدس یکی از روزهای بی‌نظیر بود که با افزایش چشمگیر جمعیت مواجه بود زیرا روحیه و اعتقاد مردم برای حفظ و حراست از دین آب و خاک نمایان شد.

وی با بیان این‌که صهیونیست منتظر اتفاقات جدید ایران اسلامی باشد، گفت: ایران اسلامی مقتدر است و مطمئن باشید که صهیونیستی چیزی برای از دست دادن ندارد و می‌خواهد پای ایران را به میدان بکشاند و قطعاً مقام مقام انقلاب بهترین تصمیمات را می‌گیرد و به فضل الهی بهترین اتفاقات رقم می‌خورد.

فرماندار شهرستان دهاقان خبر مطرح کرد: دادستان شهرستان دهاقان هم حکم آزادی پایان حبس ۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را اعلام کرد.

وی خبر داد: سپاه صاحب الزمان استان اصفهان از طرف همه بسیجیان استان اصفهان مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به آزادی زندانیان اختصاص داد که قطعاً سهم شهرستان دهاقان محفوظ است و هم‌چنین خیران روستایی شهرستان دهاقان که همیشه منشأ خیر و بزرگی هستند مبلغی بالغ بر ۱۸۶ میلیون تومان تقدیم زندانیان جشن گلریزان نمودند و در این جشن گلریزان شهرستان دهاقان بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به همت خیرین بزرگوار جمع آوری شد.