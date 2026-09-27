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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار دو نماینده ایران در فینال ترامپولین

پایان کار دو نماینده ایران در فینال ترامپولین

ایران در نخستین حضور رشته ترامپولین در بازی‌های آسیایی، برای نخستین‌بار دو نماینده در فینال این رقابت‌ها داشت و با کسب رتبه‌های پنجم و هفتم، به کار خود در این مسابقات پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، پرونده نخستین حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی با صعود تاریخی آریا مام عبدالله و محمد سعیدآبادی به فینال این رقابت‌ها و کسب رتبه‌های پنجم و هفتم به پایان رسید.

آریا محمدعبدی که در مرحله مقدماتی برای نخستین‌بار در تاریخ ترامپولین ایران موفق به صعود به فینال بازی‌های آسیایی شده بود، در مرحله نهایی با ثبت امتیاز ۵۷.۵۷ در جایگاه پنجم قرار گرفت.

محمد سعیدآبادی، دیگر نماینده ایران نیز پس از عملکرد موفق در مرحله مقدماتی و صعود به فینال، در مرحله نهایی امتیاز ۵۳.۷۶ را به ثبت رساند و در جایگاه هفتم ایستاد.

بدین ترتیب، ایران در نخستین حضور رشته ترامپولین در بازی‌های آسیایی، برای نخستین‌بار دو نماینده در فینال این رقابت‌ها داشت و با کسب رتبه‌های پنجم و هفتم، به کار خود در این مسابقات پایان داد.

کد مطلب 6959731
سیده فرزانه شریفی

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