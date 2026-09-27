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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۲

صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات خواهد بود

صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات خواهد بود

دزفول - روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: شنیده شدن صدای انفجار در دزفول ناشی از انجام عملیات کنترل‌شده امحای مهمات توسط نیروهای مسلح خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح امروز یکشنبه پنجم مهرماه، سلسله انفجارهای کنترل‌شده‌ای برای امحای مهمات توسط یگان‌های نیروهای مسلح در برخی نقاط این شهرستان صورت می‌گیرد.

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است که در صورت شنیدن صدای انفجار، به‌ویژه در مناطقی که ممکن است صدا با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند؛ زیرا این عملیات یک اقدام از پیش برنامه‌ریزی شده و تحت نظارت نیروهای مسلح است.

کد مطلب 6959733

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