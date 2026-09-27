صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح امروز یکشنبه پنجم مهرماه، سلسله انفجارهای کنترلشدهای برای امحای مهمات توسط یگانهای نیروهای مسلح در برخی نقاط این شهرستان صورت میگیرد.
در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است که در صورت شنیدن صدای انفجار، بهویژه در مناطقی که ممکن است صدا با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند؛ زیرا این عملیات یک اقدام از پیش برنامهریزی شده و تحت نظارت نیروهای مسلح است.
نظر شما