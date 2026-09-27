خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران پس از رد پیشنهاد صلح خود از سوی دونالد ترامپ، بار دیگر بر حل دیپلماتیک مناقشه تأکید کرد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «شروط ما روشن است و هرگونه حرکت به سوی بازگشایی تنگه هرمز منوط به تحقق این شروط است. تنها یک راه‌حل مذاکره‌شده می‌تواند آنها را از این بن‌بست خارج کند.» وی افزود که میانجی‌ها هنوز رد رسمی آمریکا را به ایران ابلاغ نکرده‌اند و تهران منتظر نظر قطعی آنهاست.

ترامپ روز شنبه در کاخ سفید با لحنی تحقیرآمیز گفت: «آنها می‌خواهند فوراً توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز انجام دهند چون به شدت در حال باختن هستند.» بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ترامپ به کارکنان خود گفته که احتمالاً پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، کارزار بمباران جدیدی را آغاز خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید که یک مقام ارشد ایرانی تأکید کرد تهران در برنامه هسته‌ای خود هیچ انعطافی نشان نخواهد داد و امتیازی درباره غنی‌سازی اورانیوم یا انتقال ذخایر آن نخواهد داد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفت: «ایران به دنبال جنگ نیست، اما از خود در برابر فشار، تهدید و حملات دفاع خواهد کرد» و تأکید کرد که تهران قبلاً پذیرفته است که «قرار نیست سلاح هسته‌ای توسعه دهد.» هم‌زمان، ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری دو موشک بالستیک و دو پهپاد انصارالله یمن خبر داد. رویترز می‌افزاید که فرماندهی ارتش ایران نیز آمادگی کامل خود را برای پاسخ به هرگونه حمله جدید آمریکا اعلام کرده است.

بی‌بی‌سی گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از رد علنی پیشنهاد تهران از سوی دونالد ترامپ، تأکید کرد که تنها یک «راه‌حل مذاکره‌شده» می‌تواند به مناقشه پایان دهد. ترامپ در کاخ سفید مدعی شد پیشنهاد ایران «قابل قبول» نیست و تهران به دلیل «شدت باخت» خواهان توافق سریع برای بازگشایی تنگه هرمز است. عراقچی در واکنش، ضمن به رسمیت شناختن رد ترامپ، تصریح کرد که تهران منتظر پاسخ «قطعی» رسمی آمریکا از طریق میانجی‌هاست و افزود که ترامپ اظهارات متناقض زیادی داشته است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفت: «بی‌اعتمادی ایجادشده توسط این جنگ باید برطرف شود» تا مذاکرات موفق شود. پزشکیان تأکید کرد ترامپ یادداشت تفاهم را هنگام ازسرگیری بمباران «پاره کرد» و پرسید: «اگر به آنچه نوشته‌ایم پایبند نباشیم، آیا واقعاً می‌توانیم از طریق گفتگو آن را حل کنیم؟»

پایگاه خبری ام‌اس ناو در یادداشتی طنزآمیز به قلم هیز براون نوشت که جنگ ایران به رغم اهداف غیرمحیط‌زیستی، به طور ناخواسته به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان کمک کرده است. بر اساس تحلیل واشنگتن پست از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی شده بود مصرف جهانی نفت و گاز در سال ۲۰۲۶ به شدت افزایش یابد، اما با بسته شدن تنگه هرمز و کاهش محموله‌های انرژی از خاورمیانه، مصرف جهانی نفت حدود ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد که معادل حذف انتشار گازهای گلخانه‌ای ۴۲ میلیون خودروی احتراقی است. تفاوت میان پیش‌بینی ژانویه و واقعیت کنونی، معادل اجتناب از انتشار ۱۰۳ میلیون خودرو است.

این گزارش تصریح می‌کند که «تاکید می‌کنم این نتیجه چقدر غیرعمدی است.» ترامپ که سیاست انرژی او به «حفاری، عزیزم، حفاری» معروف است، هرگز اهداف زیست‌محیطی در سر نداشته و حتی رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست را فردی «بی‌تفاوت به اقلیم» انتخاب کرده است. نویسنده با اشاره به اینکه آخرین بار در دوران همه‌گیری کرونا نیز کاهش مشابهی در انتشار کربن رخ داده بود، نتیجه می‌گیرد: «اگر برای هر بار کاهش تصادفی انتشار کربن توسط ترامپ یک سکه می‌گرفتم، دو سکه داشتم. این مقدار زیادی نیست، اما عجیب است که دو بار اتفاق افتاده است.» وی می‌افزاید که تداوم جنگ و اختلال در حمل‌ونقل نفت، احتمالاً این تغییرات را دائمی‌تر خواهد کرد و کشورهایی چون چین شاهد رونق صادرات پنل خورشیدی و خودروهای برقی بوده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز به قلم تیم بالک نوشت که هم‌زمان با تهدید دونالد ترامپ به «محو کردن» ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، شمار فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان در رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای در تلاش‌اند از این جنگ پرهزینه فاصله بگیرند. بر اساس این گزارش، اشلی هینسون، نامزد جمهوری‌خواه سنا در آیووا، خواستار پایان «فوری» جنگ شد و مایک راجرز، نامزد میشیگان که پیش‌تر از حامیان سرسخت جنگ بود، در تبلیغی اعلام کرد این جنگ «باید پایان یابد.»

این گزارش می‌افزاید که قیمت بنزین در آمریکا در ماه جاری ۴۰ سنت افزایش یافته و به حدود ۴.۵۰ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت گازوئیل نیز به ۶.۵۰ دلار رسیده و تهدید می‌کند بهای مواد غذایی را از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بالا ببرد. نرخ وام مسکن نیز به هفت درصد افزایش یافته است. جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات سنا در تگزاس، در ایستگاه بنزین گفت: «این جنگ در ایران یک فاجعه است. باید پایان یابد.»

نیویورک تایمز تصریح می‌کند که با وجود نارضایتی فزاینده، بسیاری از جمهوری‌خواهان از رویارویی با ترامپ پرهیز می‌کنند. هینسون و جان هاستد، نامزد اوهایو، با وجود درخواست پایان جنگ، اخیراً به قطعنامه‌های محدودکننده اختیارات جنگی ترامپ رأی منفی دادند. مت رکس‌رود، استراتژیست جمهوری‌خواه، هشدار داد: «جمهوری‌خواهان طوفان بزرگی در پیش دارند و این طوفان برای آنها در همه جبهه‌ها ظالمانه خواهد بود.» این گزارش نشان می‌دهد که جنگ ایران به یک «مشکل بزرگ» برای جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات نوامبر تبدیل شده است.

رسانه های عربی

الجزیره در مقاله ای به بررسی آینده روابط چین و آمریکا و احتمال رویارویی میان دو قدرت می‌پردازد. نویسنده معتقد است رشد اقتصادی و نظامی چین به‌خودی‌خود به معنای حرکت پکن به سمت جنگ یا تلاش برای نابودی نظم بین‌المللی نیست. چین طی بیش از دو دهه از نظام اقتصادی و تجاری موجود بهره فراوان برده و از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری توانسته قدرت اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهد و حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر شدید خارج کند.

به باور نویسنده، چین تا زمانی که نظم کنونی منافعش را تأمین کند، از رویارویی نظامی گسترده با آمریکا پرهیز خواهد کرد و بیشتر به دنبال اصلاح تدریجی قواعد و نهادهای بین‌المللی متناسب با وزن خود است. اما اگر چین با بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، تجاری و فناوری روبه‌رو شود، ممکن است سیاست خارجی تهاجمی‌تری در پیش گیرد و برای تغییر نظم جهانی اقدام کند. نویسنده تأکید می‌کند پکن با «صبر راهبردی» در حال رقابتی بلندمدت است و تاکنون بیشتر از مسیر اقتصاد، فناوری و صنعت قدرت خود را گسترش داده است.

المیادین در مقاله ای با بررسی وضعیت پایگاه اجتماعی حزب‌الله لبنان دو سال پس از ترور سید حسن نصرالله، می‌پرسد چرا با وجود تلفات انسانی، آوارگی و ویرانی گسترده، پیوند میان حزب‌الله و بخش مهمی از جامعه حامی آن تضعیف نشده است.

نویسنده با استناد به مطالعاتی از جمله پژوهش مؤسسه کارنگی در سال ۲۰۲۴، می‌گوید تغییر محسوسی در نگرش آوارگان نسبت به حزب‌الله مشاهده نشد و در برخی موارد وابستگی به آن افزایش یافت. مقاله این مسئله را حاصل مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند: شکل‌گیری حافظه جمعی در پی دهه‌ها درگیری با اسرائیل، پیوند حزب‌الله با هویت اجتماعی بخشی از شیعیان لبنان، ارزش‌هایی مانند صبر، شهادت، فداکاری و کرامت، و نیز شبکه گسترده نهادهای اجتماعی و حمایتی حزب.

از نگاه نویسنده، بخشی از این جامعه هزینه مقاومت را کمتر از پیامدهای تسلیم و ناتوانی در دفاع از سرزمین می‌داند. بنابراین، ترور رهبران و خسارت‌های نظامی لزوماً به فروپاشی اجتماعی یا تغییر سیاسی این پایگاه منجر نشده است.

رأی الیوم در مقاله ای این سوال را مطرح می کند که چه کسی تصمیم‌گیرنده واقعی در عراق است: دولت عراق یا فشارهای ناشی از دلار و تحریم‌های آمریکا؟ نویسنده توقف پروازهای ایران در فرودگاه‌های بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه را نمونه‌ای از تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا بر تصمیم‌های عراق می‌داند. به‌ویژه درباره نجف، با توجه به روابط عمیق مذهبی، اجتماعی و اقتصادی این شهر با ایران، این اقدام را فراتر از یک مسئله هوانوردی ارزیابی می‌کند.

مقاله تأکید دارد که حاکمیت ملی صرفاً به معنای کنترل مرزها و فرودگاه‌ها نیست، بلکه به معنای استقلال تصمیم‌گیری است. نویسنده همچنین نقش ایران در حمایت از عراق در جنگ با داعش را یادآوری می‌کند و می‌پرسد آیا بغداد نباید این روابط را در تصمیم‌های خود در نظر بگیرد؟

در ادامه، مسئله تنگه هرمز و وابستگی اقتصاد عراق به صادرات نفت مطرح می‌شود. نتیجه مقاله این است که عراق برای حفظ استقلال خود نه به قطع رابطه با آمریکا نیاز دارد و نه به وابستگی به ایران؛ بلکه باید بتواند تصمیم‌هایش را بر اساس منافع و اراده خود اتخاذ کند.

رسانه های چین و روسیه

اینترفاکس روسیه به نقل از اندیشکده آمریکایی «دیفنس پریوریتیز» گزارش داد که پیشرفت ایران در حوزه تسلیحات دقیق، آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را آشکار کرده و هم‌زمان ارزش عملیاتی این پایگاه‌ها را برای واشنگتن کاهش داده است. بر اساس این گزارش، تجربه رویارویی با ایران نشان داده است که آمریکا می‌تواند بخش قابل‌توجهی از قدرت آتش مورد نیاز خود را از فاصله‌های بسیار دور و با استفاده از بمب‌افکن‌های راهبردی مستقر در آمریکا و انگلیس، هواپیماهای ناونشین و موشک‌های شلیک‌شده از کشتی‌ها تأمین کند؛ بنابراین وابستگی به پایگاه‌های نزدیک به منطقه کاهش یافته است.

در مقابل، گسترش فناوری‌های حمله دقیق، این پایگاه‌ها را در برابر موشک‌ها و پهپادهای نسبتاً ارزان ایران آسیب‌پذیرتر کرده است. بر اساس گزارش، حملات ایران به شبکه پایگاه‌های آمریکا در منطقه موجب آسیب به هواپیماها، رادارها، سامانه‌های ارتباطی و دیگر زیرساخت‌ها شده و صدها ساختمان و تأسیسات، از جمله در مرکز لجستیکی اصلی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، آسیب دیده یا تخریب شده‌اند.

«دیفنس پریوریتیز» معتقد است فرماندهان آمریکایی اکنون باید درباره هزینه بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن نیروها به آنها تصمیم بگیرند؛ زیرا ممکن است این تأسیسات دیگر نقش سابق خود را در نمایش و اعمال قدرت نظامی آمریکا نداشته باشند.

با این حال، این اندیشکده تأکید می‌کند که پایگاه‌های منطقه‌ای همچنان برای سوخت‌رسانی هوایی، لجستیک، پشتیبانی عملیات و استقرار برخی نیروها ضروری هستند. بر همین اساس، حملات دوربرد از کشتی‌ها و بمب‌افکن‌ها نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین پایگاه‌های پیشرفته شود.

در گزارش همچنین هشدار داده شده است که کاهش آسیب‌پذیری این پایگاه‌ها پرهزینه خواهد بود، در حالی که ایران و شرکایش می‌توانند با افزایش ذخایر موشکی و پهپادی، با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر بر دفاع تقویت‌شده آمریکا غلبه کنند.

خبرگزاری شینهوا گزارش داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از توقیف یک زیردریایی بدون‌سرنشین پیشرفته آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده است. بر اساس این گزارش، این شناور خودران زیرآبی از نوع «ریموس ۶۰۰» بوده و به گفته سپاه، در حال انجام فعالیت‌های جاسوسی در تنگه هرمز شناسایی و در جریان عملیاتی پیچیده با استفاده از برتری اطلاعاتی و جنگ الکترونیک توقیف شده است. سپاه اعلام کرده این زیردریایی برای بازیابی اطلاعات در اختیار متخصصان قرار گرفته است.

نیروی دریایی سپاه همچنین تأکید کرده که تنگه هرمز بسته است و اقدامات مستمر و قاطعانه‌ای را علیه حرکت‌های خطرناک و عبور شناورها از مسیرهای غیرمجاز انجام می‌دهد. شینهوا یادآور شد که سپاه پیش‌تر نیز در اوایل ماه جاری از توقیف یک زیردریایی بدون‌سرنشین آمریکایی در ورودی تنگه هرمز خبر داده و آن را از نوع «دایو-ال‌دی» معرفی کرده بود. این تحولات در شرایطی رخ داده است که ایران پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک خود در ۲۸ فوریه، محدودیت‌هایی را برای عبور ایمن کشتی‌های متعلق به آمریکا و اسرائیل یا وابسته به آنها در تنگه هرمز اعمال کرده است.