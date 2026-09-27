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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

کیانی: بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه برای سومین بار برتر کشور شد

کیانی: بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه برای سومین بار برتر کشور شد

کرمانشاه - رئیس بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه از کسب رتبه برتر کشور توسط این مجموعه برای سومین دوره متوالی در ارزیابی‌های ملی خبر داد.

سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه برتر کشور توسط این مجموعه برای سومین دوره متوالی خبر داد و اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه کادر درمان، پزشکان، پرستاران و کارکنان بسیج جامعه پزشکی در مسیر ارائه خدمات سلامت‌محور به مردم استان است.

وی افزود: در ارزیابی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، عملکرد استان‌ها در محورهایی از جمله کیفیت ارائه خدمات در مناطق محروم، فعالیت‌های مرکز نفس، پیگیری برنامه‌های سلامت خانواده و تعاملات شبکه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه توانست جایگاه برتر خود را در میان استان‌ها حفظ کند.

کیانی با اشاره به فعالیت‌های مرکز نفس تصریح کرد: حمایت از جوانی جمعیت و اقدامات مرتبط با پیشگیری از سقط‌های ارادی از جمله محورهایی است که در این حوزه دنبال شده و فعالیت‌های مرکز نفس نیز در ارزیابی عملکرد مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: اعزام مستمر تیم‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به مناطق کم‌برخوردار، ارائه خدمات درمانی رایگان در مناطق دورافتاده و برپایی بیمارستان‌های صحرایی از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمت‌رسانی سلامت در استان است.

وی خاطرنشان کرد: حضور نیروهای بسیج جامعه پزشکی در زمان بروز بحران‌ها و حوادث و همچنین همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، بخش دیگری از ظرفیت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات سلامت به مردم است.

کیانی با بیان اینکه این موفقیت نتیجه فعالیت یک مجموعه است، گفت: پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کارکنان بسیج جامعه پزشکی با حضور مستمر در میدان خدمت، نقش مهمی در تحقق این دستاورد داشته‌اند و کسب رتبه برتر کشوری حاصل همکاری و همدلی اعضای این مجموعه است.

وی با اشاره به تداوم مسیر فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی اظهار کرد: کسب این عنوان به معنای پایان کار نیست و خدمت به مردم کرمانشاه همچنان در اولویت قرار دارد؛ از این رو تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از تجربه‌های به‌دست‌آمده، خدمات سلامت‌محور را بیش از گذشته توسعه دهیم.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه افزود: این مجموعه با تکیه بر روحیه جهادی و الگوگیری از شهدای سلامت، مسیر خود را برای ارتقای خدمات و کمک به بهبود سطح سلامت مردم استان ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6960749

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